Mann tiltalt for å ha truet og voldtatt mindreårig jente

Mannen skal også ha truet offerets venninne med den samme gasspistolen, skriver TV 2.

Hendelsen skjedde i løpet av natt til 23. april 2020 i en leilighet i Oslo. Jenta skal ifølge påtalemyndigheten ha vært ute av stand til å avverge hendelsen, fordi hun var påvirket av rusmidler eller sov. Truslene mannen skal ha kommet med dreide seg om drap.

Mannen nekter for å ha hatt seksuell omgang med fornærmede. Han er tiltalt for voldtekt, seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og trusler mot de to jentene. Saken skal opp for Oslo tingrett i løpet av de neste dagene.

