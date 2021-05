Endelig åpner Oslo-kinoene igjen: – Kan nesten ikke vente

Når dørene åpnes på Nordisk Film Kinoer fredag 28. mai kan Oslo-borgerne for første gang se filmer på kinolerretet siden 10. november i fjor.

– Dette er noe vi har ventet veldig, veldig lenge på. Vi gleder oss enormt til å ønske våre gjester velkommen tilbake til kino og til endelig å kunne vise film på det store lerretet i Oslo, sier administrerende direktør Jannicke Haugen i Nordisk Film Kino i en pressemelding.

– Vi kan nesten ikke vente, legger hun til.

Ved Det Norske Teatret er de også klare for å åpne dørene. Allerede 29. mai blir det urpremiere på Iren Reppens «Det e hardt å være b**ch».

– Det er fantastisk at vi kan begynne å vende tilbake til livene våre igjen, bruke byen, gå ut, more oss og utvide horisonten, sier teatersjef Erik Ulfsby.

Museer og gallerier

I trinn to av gjenåpningen av Oslo, som starter 26. mai, åpnes det for arrangementer innendørs for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. Dette inkluderer også gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

Museer og gallerier kan også åpne, med samme antallsbegrensninger som gjelder for butikker og lignende.

Lørdag 29. mai kan publikum for første gang se Fredsprisutstillingen 2020 fysisk. Også ved Nasjonalmuseet åpnes det igjen for fysiske besøk.

Vikingskipshuset

Det gjør også Historisk museum, Vikingskipshuset og Naturhistorisk museum, opplyser Universitetet i Oslo.

– Vi har hele tiden sagt at vi skal være så stengt som nødvendig og så åpne som mulig. Nå er jeg svært glad for at vi kan åpne mer, sier rektor Svein Stølen.

I tillegg til at det åpnes for mer fysisk undervisning og økt kapasitet på lesesalene, kan universitetet igjen gjennomføre arrangementer og åpne kafeer, skjenkesteder og restauranter.

