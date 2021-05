Reagerer på forslag om å stoppe anbud på eldretjenester

Nylig skrev Dagsavisen om at Helseetaten i Oslo kommune har utlyst en anbudskonkurranse for responssentertjenester verdt over 300 millioner kroner. At kommunen ikke gjør dette selv, er det Rødt reagerer på. I onsdagens bystyremøte skal forslaget deres om å stoppe anbudet bli behandlet. Men Høyre mener konkurransen bør få gå sin gang.

– Når man utvikler teknologi, tar man en stor risiko. Private selskaper er villige til å ta denne risikoen. Jeg mener det ikke der riktig av Oslo kommune å ta denne risikoen, sier James Stove Lorentzen i Oslo Høyre.

Oslo kommune har som mål at alle innbyggere skal kunne bo i egen bolig så lenge de selv ønsker og det finnes mulighet for det. Et virkemiddel for å nå målet og understøtte arbeidet med å gi gode helse- og omsorgstjenester til innbyggere, er å ta i bruk velferdsteknologi-løsninger/tjenester. Responssentertjenester er en forutsetning for å kunne oppnå målene for velferdsteknologisatsingen.

300 millioner kroner

– Vi ser på dette som en direkte privatisering av helsetjenester, sa Rødts Maren Rismyhr til Dagsavisen da nyheten om anbudet verdt 300 millioner kroner kom.

Stove Lorentzen mener anbudet er helt nødvendig.

– Rødt har en naiv tro på at den kommunale hjemmetjenesten skal klare den jobben som private gjør. Hjemmetjenesten har sin faste arbeidstid mens alarmer som løses ut skjer hele døgnet, sier Stove Lorentzen til Dagsavisen.

– Rødts Maren Rismyhr har et merkelig syn på mennesker. Hun legger til grunn at en kommunalt ansatt er bedre enn, sitat: «en tilfeldig vekter som rykker ut». Den tilfeldige vekteren kan jo være en like god og kompetent person som en kommunalt ansatt. Det er opp til anbudet og avtalen kommunen skriver med leverandøren som sikrer at de privat ansatte har rett kompetanse og arbeidsvilkår. Kommunen stiller selvfølgelig de kravene de ønsker, og følger dette opp med tilsyn, kontroll og kontraktsoppfølging, på samme måte de bør gjøre med egne tjenester, sier han.

Han mener også at Oslo kommune ikke har kapasitet til å drive de oppgavene det nå søkes drivere til.

– Fordelen til større private leverandører er at de får et bredere erfaringsgrunnlag for utviklingen av produkter og tjenester de leverer. Dessuten vil et privat selskap som får kontrakter med det offentlige legge et godt grunnlag for å bygge en god bærekraftig forretningsmodell som kan utvides til andre lignende tjenester. Vi ønsker oss gode norske «MEDTECH»-bedrifter, da må de få muligheten til å utvikle seg. Smarte offentlige innkjøp er en av de viktigste tiltakene stat og kommune kan bruke til å promotere og bygge en bærekraftig norsk helsetjenesteindustri, med stort eksportpotensial, sier han.

– Urealistisk

I sitt forslag som ligger til behandling i bystyret onsdag, skriver Rødt:

«Byrådet har i økende grad ønsket å satse på velferdsteknologi. Rødt mener det er viktig at kommunen bygger opp egen kompetanse på dette området. Ikke minst er det viktig å bygge opp systemer for å kunne gi god og nødvendig respons når bistand er nødvendig. Eldre som trenger assistanse og hjelp skal vite at de møter kommunens egne ansatte når alarmen går. Kommunen har høy digital kompetanse i Origo. Kommunen kjenner sin egen organisasjon. Bydelene kjenner brukerne. Velferdsteknologi ser ut til å bli en del av framtidas helsetjenester. Kommunen må ta grep om dette slik at et responssenter blir en integrert del av kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester.»

– Partiet Rødt er gjenkjennelig i sin ideologiske motstand mot private bedrifter. Nå er det igjen leverandører av velferdsteknologiske løsninger som er problemet. Bakgrunnen er at Helseetaten i Oslo kommune ønsker tilbud fra private til å drifte velferdsteknologi- og responstjenester. Oslo består av 15 bydeler som hver seg har ansvaret for hjemmetjenester, det er helt urealistisk og lite rasjonelt at hver bydel skulle utvikle og drifte en slik tjeneste. Derfor ville det være en fordel om tre-fire private selskaper konkurrerte nasjonalt om oppdragene, da ville alle kommuner, store som små, få gode kvalitetssikrede tjenester, sier Stove Lorentzen.

Han får støtte av Frps Aina Stenersen, som også mener at anbudet bør gå som planlagt.

Aina Stenersen (Frp) (Mimsy Moller)

– Frp ønsker at anbudet skal gjennomføres som planlagt. Vi trenger flere aktører i kommunen som er med på å lage gode helsetjenester, også innen helseteknologi. Det Rødt misser litt på er at det er kommunen som har ansvaret, og setter kriteriene i anbudet, og Oslo trenger mer mangfold av aktører som kan bidra til innovasjon, sier Aina Stenersen, leder av Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre til Dagsavisen.

Maren Rismyhr (Rødt) (Rødt)





For Rødt handler det om mennesker. Ikke roboter.

– Denne saken har ikke noe med mitt eller Rødts menneskesyn å gjøre. Det har lenge vært et krav om at hjemmeboende eldre skal slippe å forholde seg til for mange ulike personer fra hjemmetjenesten. Dette jobbes det med å få til. Da blir det helt feil å trekke inn ukjente fra private firma i tillegg. For Rødt er det opplagt at kommunen skal ta ansvar for helsetjenester til hjelpe- og pleietrengende eldre som i dag blir boende hjemme framfor å få heldøgns stell- og pleie på et sykehjem, slik det var for inntil for få år siden. Hjemmetjenestene må sjølsagt utvikles videre for å møte behovet som kommer framover. Allerede i dag er det mange eldre trenger besøk fra hjemmesykepleien en til to ganger om natta. Hjemmetjenestene er allerede på vakt døgnet rundt, og det behovet vil bare øke. Samtidig er velferdsteknologien i full utvikling, og ingen vet hvor det kan ende med sensorer, elektriske følere, medisinsk utstyr og pasientovervåking. Dette mener Rødt kommunen sjøl må ta grep om. Vi kan ikke overlate til private å utvikle framtidas eldreomsorg med profitt i sikte. De eldre trenger menneskelig omsorg, ikke roboter, sier Maren Rismyhr til Dagsavisen.

– Dere fremmer et forslag for bystyret onsdag kveld, hvor dere ber byrådet om å trekke anbudet. Har der tro på å få gjennomslag for det?

– Det har vi ikke sjekka ut. Det vi vet er at Helseetaten la ut dette anbudet uten noen form for politisk vedtak. På spørsmål fra Rødt stilte ikke helsebyråd Steen seg ikke bak det i siste møte i helse- og sosialutvalget. Jeg vil håpe at et rødgrønt byråd ikke går for å sette ut denne framtidig viktige delen av eldreomsorgen på anbud, sier Rismyhr.