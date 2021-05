Slottet får unntak fra arrangementsforbud 17. mai – kan samle rundt 300 personer

Av Marius Helge Larsen og Oda Ertesvåg

I utgangspunktet er det bare lov å samle ti personer til arrangement i Oslo etter dagens regelverk, men Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet har vurdert at det kan gjennomføres på en smittevernmessig forsvarlig måte.

Derfor har Oslo kommune valgt å lage unntak for arrangementet i sin koronaforskrift, men altså bare for deltakerne. Publikum bes om å holde seg unna.

– Byrådet ønsker å legge til rette for at arrangementet kan gjennomføres ved å gjøre et unntak fra bestemmelsen. Arrangementet er en nasjonal TV-sending som gir innbyggerne anledning til å se kongefamilien, og er en markering av dagen på Slottsplassen når den tradisjonelle feiringen av 17. mai er avlyst. Unntaket gjelder arrangementet som sendes på NRK, og alle aktiviteter i forbindelse med arrangementet som øvelser og lignende, skriver Oslo kommune i sin vurdering.

Saken fortsetter under videoen

Ny biltur

Slottet har allerede opplyst at kongefamilien på sedvanligvis tropper opp på slottsbalkongen klokken 11.30 for å overvære nasjonaldagsmarkeringen.

Men andre skuelystne anmodes til å følge med på markeringen på andre vis.

– Av smittevernhensyn vil dessverre Slottsplassen og deler av Slottsparken være stengt for publikum i år, men vi håper at de som ønsker å få med seg kongefamiliens nasjonaldagsmarkering, kan følge den gjennom mediene, har kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Kongehuset sagt til NTB.

Kongeparet planlegger også en kjøretur rundt i Oslos gater i åpen bil på 17. mai slik som i fjor.

Saken fortsetter under videoen

Rundt 300 personer

I Helsedirektoratets vurdering av arrangementet på Slottsparken, kommer det fram flere detaljer om programmet.

Blant annet skisseres det at totalt 296 personer vil være til stede. På toppen av dette kommer representanter fra politiet og garden.

– Slottet beskriver at aktørene som skal delta på Slottsplassen, er inndelt i kohorter. Det er bra. De tre barnekorene er plassert separert fra hverandre. Vi regner med at hvert av korene følger smittevernregler som er anbefalt for dem, men arrangøren bør forsikre seg om at dette er planlagt. Likeledes regner vi med at HMKG drill og musikk, og andre kunstneriske aktører følger anbefalte smittevernrutiner, skriver FHI i sine innspill.

Reglene i Oslo tillater vanligvis bare ti personer på utendørsarrangementer, og kommunen har derfor vedtatt et unntak om at disse reglene ikke gjelder «Det kongelige hoffs nasjonale arrangement på Slottsplassen 17. mai.»

Saken fortsetter under videoen

120 fra Garden

Dette er deltakerne på arrangementet:

* Det kongelige hoff (Ansvarlig arrangør) (8)

* Oslo kommune/17. maikomité (4)

* Elever fra 3 jubileumsskoler – fanebærere (9)

* Hans Majestet Kongens Garde – HMKG Drill og musikk (120)

* Barnekor: Det norske jentekor (50), Bolteløkka jentekor (25), Bislett guttekor (25)

* Kulturinnslag – ord fra ungdommen/musikk/dansere (20)

* NRK, NTB øvrig presse (35 – produksjon og journalister)

* Oslo politi og HMKG – personell og perimeter-sikring

Saken fortsetter under videoen

Helsedirektoratet presiserer at flere av disse gruppene kan anses som «ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer», eller «utøvende kunstnere», og at de derfor ikke skal telles med i totalantallet.

Derfor kommer arrangementet etter direktoratets vurdering heller ikke i konflikt med den nasjonale forskriften om maks 200 personer på utendørsarrangementer, som altså er mindre streng enn den lokale forskriften som vanligvis gjelder for Oslo.

Også i fjor fikk Slottet unntak fra smittevernreglene til 17. mai. Den gang var det et nasjonalt forbud mot forsamlinger på over 50 personer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen