Norsk Lektorlag: For tidlig å gå over til gult nivå for skolene i Oslo

Onsdag ble det kjent barne- og ungdomsskoler i Oslo åpner på gult nivå fra 10. mai.

– Det er for tidlig, mener skoleansatte i Norsk Lektorlag, skriver Avisa Oslo.

Norsk Lektorlag mener smittetrykket i Oslo fremdeles er for høyt, og viser til at smittetallene de siste ukene har vært stabile med nær 120 registrerte smittede i snitt.

– Det tyder på at R-tallet er rundt 1. Da skal det lite til før smitten går opp igjen, og vi er bekymret for at en overgang til gult nivå kan gi økt smitte blant elever og ansatte i skolen, sier David Løvbræk, fylkesleder for Norsk Lektorlag Oslo.

Han sier lærerne ikke er vaksinert og beskyttelsen på skolene minimal.

– På gult nivå er det ikke krav til å holde avstand i alle situasjoner for elever, eller mellom elever og lærere. Vi ser også at mange videregående skoler er veldig trange og det blir veldig fullt av elever i fellesarealene.

De ønsker fortsatt rødt nivå, som innebærer færre mennesker på skolene og strengere krav til avstand.

