123 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Smittetallene er fortsatt høyest i Bjerke bydel. Der ligger smittetrykket nå på 449 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert ni nye smittede i bydelen siste døgn.

Grünerløkka bydel er nå oppe på andreplass med et smittetrykk på 380, mens Stovner bydel, som lenge hadde mest smitte i Oslo, er nå nede på tredjeplass med 360 smittede per 100.000 de siste to ukene.

Ullern bydel har de laveste smittetallene med 72 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Her ble det kun registrert én ny smittet person det siste døgnet.

Totalt er 34.113 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 484 koronasmittede personer i Norge. Det er 40 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 392 smittede daglig. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 477, og trenden er dermed synkende.

Ved midnatt natt til onsdag var det gjennomført 5,1 millioner koronatester her i landet, siden februar i fjor. I alt har 114.436 personer testet positivt.

Nå har 1.379.744 personer fått første dose av koronavaksinen, og 369.537 er fullvaksinerte. Tirsdag var 128 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 25 færre enn dagen før.

Til sammen er 757 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall.

59,4 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 17 dødsfall i Norge.

