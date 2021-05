66 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 123 smittede per dag i hovedstaden, men tallene er lavere i helgene.

I Oslo har antallet smittede falt. I uke 16 ble det registrert 912 smittede i hovedstaden. I forrige uke hadde tallet på nye smittede falt til 790. Det er et fall på 13,4 prosent, viser tall fra Oslo kommune.

Bjerke

Smittetallene er nå høyest i Bjerke bydel. Der er smittetrykket på 449 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det siste døgnet er det registrert ti nye smittede i bydelen. Deretter følger Stovner med 381 og Søndre Nordstrand med et smittetrykk på 376 per 100.000.

Nordre Aker og Ullern har for tiden de laveste smittetallene med et smittetrykk på henholdsvis 83 og 87 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Totalt er 33.880 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Langt under snittet

Det siste døgnet er det registrert 210 koronasmittede i hele Norge. Det er 198 færre enn snittet de siste sju dagene og 233 færre enn tilsvarende snitt for en uke siden.

Søndag i forrige uke ble det registrert 222 koronasmittede.

De siste sju dagene (uke 17) er det registrert til sammen 2.857 nye smittetilfeller i Norge, som gir et snitt på 408. Dette er en synkende trend sammenlignet med tilsvarende snitt for sju dager siden, som lå på 443. Den uka (uke 16) ble det registrert 3.209 nye smittede på landsbasis. Det betyr at tallene på nye registrerte koronasmittede i hele landet har falt med 11 prosent den siste uka.

113.000 smittet

Ved midnatt natt til mandag var 5,1 millioner koronatester utført her i landet, siden februar i fjor. Til sammen har testene påvist koronasmitte hos har 113.469 personer.

I alt 1.343.500 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 357.285 personer har fått andre dose.

Søndag var 155 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fem færre enn dagen før. Til sammen er 756 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

59,4 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 17 dødsfall i Norge.

