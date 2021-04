Slik blir feiringen av 1. mai i Oslo – her er parolene

– Vi har vår faste 1. mai-liturgi, og den holder vi fast ved selv om det er strenge smittevernregler, sier Ingunn Gjerstad, leder i LO i Oslo med et smil.

1. mais hovedarrangement i Oslo er toget fra Youngstorget, men i år som i fjor blir det et tomt torg på arbeiderbevegelsens store dag. Men politikken er tross alt det viktigste, og dagens hovedparole er «Stopp raseringa av norsk arbeidsliv – Ny regjering nå!»

Se resten av parolene nederst i saken.

[ Hommelvik feirer 1. mai hele uka. Her er programmet for Arbeiderfestivalen ]

Allsangkveld

Festlighetene starter tradisjonelt med allsangkveld om 30. april. Sosialistisk kor synger og deltakerne stemmer i fra godstolen hjemme. LO i Oslo har i mange år hatt en fast tradisjon med å synge inn 1.mai.

– I fjor var også allsangkvelden digital, og vi hadde mye større oppslutning om arrangement enn det vi har hatt før, forteller Gjerstad.

Saken fortsetter under videoen.

Amazon-arbeiderne

Selve dagen starter klokka 08 med direkte sendt flaggheising på Youngstorget. Fra klokka ni til ti blir det bekransning av Spaniamonumentet på Grünerløkka, Monumentet over Pellegruppa på Aker Brygge og Osvaldgruppa ved Oslo S. Så blir det bekransning på Youngstorget. Ved Fredsmonumentet holder Nei til Atomvåpen appell, mens de tre ungdomsorganisasjonene Rød Ungdom, SU og AUF holder appeller ved Pioner-statuen.

Fra klokka ti blir det de tradisjonelle talene som vanligvis tordner ut over torget. I år blir de digitale. Det blir en internasjonal appell ved Stuart Appelbaum som representerer Amazon-arbeiderne i Bessemer, USA. Så er det tid for partilederne fra Arbeiderpartiet, SV og Rødt.

[ Sjekk 1. mai-kartet: Hva skjer på 1. mai der du bor? ]

Internasjonalen

Etter dette blir det mulig å følge LOs sentrale sending på LOs hjemmeside.

Klokka 14 er det tid for tog. LO lokal-organisasjoner over hele landet går sammen om et digitalt 1. mai-tog. Her kan alle finne sin plass. Toget finner en på nettadressen samorg.no, og det er mulig å finne både sitt lokale tog og hvilken parole en vil gå under.

Arrangementet avsluttes med allsang av Internasjonalen.

Hvorfor markerer vi arbeidernes dag? Hør historien om 1. mai i podkasten Rørsla:

---

Parolene 1. mai

1. Stopp raseringa av norsk arbeidsliv – Ny regjering nå!

2. Kamp for fast arbeid • Forby bemanningsbransjen

3. Arbeid til alle og rett til heltid – ja til 6 timers arbeidsdag!

4. Nei til profitt i velferden og lov om «valgfrihet»!

5. Boliger for alle • Bygg ikke-kommersielle utleieboliger

6. Ja til ny grønn og rød deal!

7. Ja til tillitsreform – nei til kutt i offentlig sektor

8. Ingen arbeidsplasser å miste i Oslo – Nei til utflytting

9. Ja til utredning av handelsavtale med EU

10. Ja til global nedrustning og forbud mot atomvåpen

11. Arbeiderklassen betaler den høyeste prisen for korona i Oslo – vi krever tiltak og midler til bydelene

12. Boikott Israel – Ingen kontrakter til CAF i Norge

---