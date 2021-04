Raymond Johansen med klar beskjed: – Alle i Oslo må bidra

– For at vi skal komme i gang med videre gjenåpning, må alle bidra med å møte så få som mulig, holde avstand og holde seg hjemme og teste seg dersom man føler seg syk, sier Johansen til Dagbladet.

Han understreker at det ikke er sluppet helt opp i hovedstaden etter tirsdagens pressekonferanse. Fremdeles skal man holde to meter avstand til hverandre i Oslo, også ved private sammenkomster. I tillegg gjelder den nasjonale anbefalingen om maks fem gjester utover egen husstand også i Oslo.

– Jeg har hatt behov for å presisere at det nåværende regelverket også er ganske strengt. Det høres ut på enkelte som om det er fritt fram. Men dersom du skal samle ni personer i tillegg til deg selv på kjøkkenet, så må du ha et gigakjøkken for å overholde avstandsregelen.

