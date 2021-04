Siktet etter Frogner-drapet vil ikke stille i avhør

Av Peter Tálos

Etter pågripelsen onsdag sa advokat Ole Petter Drevland at den siktede var sliten, men at han hadde samtykket til å la seg varetektsfengsle. Han hadde da ikke tatt stilling til selve skyldspørsmålet etter drapet på kvinnen i 50-årene om formiddagen.

Torsdag hadde 39-åringen fremdeles ikke latt seg avhøre av politiet, opplyser Drevland til NTB.

– Han er mentalt sliten og er ikke klar for å forklare seg om så alvorlige forhold. Et avhør av ham kan være helt avgjørende for utfallet av saken – og da må han være klar først, utdyper Drevland overfor VG.

Kontorforretning

Mannen som er siktet for drapet på en kvinne på Frogner i Oslo onsdag, er i Oslo tingrett varetektsfengslet i fire uker.

Han er også underlagt brev- og besøksforbud, samt medieforbud i fire uker, opplyste politiet i Oslo torsdag.

Mannen samtykket til varetektsfengsling, og saken ble derfor behandlet som kontorforretning.

Den dreptes etterlatte hadde torsdag fått oppnevnt advokat Ida Andenæs som bistandsforsvarer i tiden som kommer.

Skiftesamling

Politiet mener at drapet ikke fremstår tilfeldig. Drapsofferet og den siktede mannen har vært involvert i en byggekonflikt som strekker seg tilbake til 2016. I desember i fjor ble 39-åringen dømt til å betale kvinnen 11,8 millioner kroner i erstatning, samt 900.000 kroner i sakskostnader.

Dommen var imidlertid anket og skulle etter planen opp for lagmannsretten til neste år.

Torsdag skulle det etter planen være skiftesamling i boet etter selskapet den drapssiktede opprettet i forbindelse med oppdraget om å lede oppussingen av en kostbar leilighet og en omfattende ombygging av en eksklusiv enebolig på Oslos vestkant som den nå drepte kvinnen og hennes avdøde ektemann eide.

– Flere faktorer

Ifølge innstillingen fra bobestyreren, som var datert onsdag, skyldtes kravet om tvangsoppløsning at selskapet manglet revisor. I beskrivelsen av selskapet står det at den nå drepte kvinnen hadde et krav på 5 millioner mot selskapet og den siktede personlig.

Advokat Per Conradi Andersen, som har bistått 39-åringen i den sivile rettsprosessen etter byggeprosjektet, sier til NTB at klienten var innstilt på å finne en løsning og få begjæringen om tvangsoppløsning omgjort.

– Jeg tror ikke denne saken er utløsende for hva som er skjedd. Det er flere faktorer i hans liv som har gjort tilværelsen vanskelig for ham, uten at jeg kan gå inn på hva det er, sier Conradi Andersen til NTB.

Den siktede bor med familie i en stor enebolig på Jar i Oslo. Politiet foretok onsdag ranssaking på adressen. Ifølge Conradi Andersen ville den drapssiktede mannen ikke risikert å gå personlig konkurs selv om han skulle gå på et nytt nederlag i erstatningssaken etter byggekonflikten.