141 koronasmittede registrert i Oslo siste døgn – 27 færre enn samme dag forrige uke

Oslo-byrådet skal tirsdag holde pressekonferanse om tiltakssituasjonen framover. Det er nå 13 dager på rad med under 200 smittede i hovedstaden.

Etter ti dager på rad med slike tall sa Oslos helsebyråd Robert Steen at tredje bølge er i ferd med å bli slått ned. Likevel er det ventet at byrådet kun vil komme med moderate lettelser tirsdag.

[ Raymond Johansen: – Forsvarlig å starte gjenåpningen av Oslo ]

141 tilfeller er 27 færre enn samme dag forrige uke. De siste to ukene er det i snitt blitt registrert 146 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i bydelen Stovner. Der ligger smittetrykket på 609 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Etter det følger bydelene Grorud (541) og Søndre Nordstrand (516).

Bydelen Nordre Aker har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 107 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Totalt er 33.159 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Her finner du smittetallene for Oslo.

Flere enn snittet

Det siste døgnet er det registrert 550 koronasmittede i hele Norge. Det er 103 flere enn snittet de siste sju dagene og 32 flere enn samme dag forrige uke.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.134 nye smittetilfeller i Norge, som gir et snitt på 447.

Dette er en synkende trend sammenlignet med tilsvarende snitt for sju dager siden, som lå på 537. Smittetallet det siste døgnet er imidlertid høyere både enn snittet de siste sju dagene, og enn snittet var for en uke siden.

Ved midnatt natt til tirsdag var 5,0 millioner koronatester utført her i landet, siden februar i fjor. De har gitt 111.162 positive svar, viser foreløpige tall.

1,2 millioner vaksinerte

I alt 1.217.295 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 308.426 personer har fått andre dose.

Mandag var 207 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var sju flere enn dagen før.

Til sammen er 736 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

60,3 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 16 dødsfall i Norge.

[ Nå flytter flere FRA Oslo enn TIL Oslo - her er flytte-oversikten for alle kommunene ]