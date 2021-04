244 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

244 tilfeller er 63 flere enn på mandag, men 73 færre enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 224 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i bydelen Stovner. Der ligger smittetrykket på 894 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert 32 nye smittede i bydelen siste døgn.

[ Hevder vaksineringen i Norge vil bli betydelig forsinket uten J&J-vaksinen ]

Etter det følger bydelene Søndre Nordstrand (879) og Alna (781).

Bydelen Vestre Aker har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 179 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert seks nye smittede i bydelen siste døgn.

Totalt er 31.301 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Her finner du tallene for den enkelte bydel.

4,8 millioner tester

Det siste døgnet er det registrert 739 koronasmittede i Norge. Det er 91 flere enn dagen før, men 161 færre enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt natt til onsdag var det registrert 105.008 koronasmittede personer her i landet siden februar i fjor, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 4.859 nye smittetilfeller i Norge. 4,8 millioner koronatester er til nå utført her i landet.

Tirsdag ble det kjent at den varslede gjenåpningen gjelder de delene av landet som har lavt smittetrykk. De nasjonale tiltakene som ble innført før påske oppheves nå.

For områder som Oslo og Viken, der en femdel av Norges befolkning bor, vil det gå tid før den samme gjenåpningen kommer i gang.

[ Solberg: Tre grunner til at vi kan starte gjenåpningen av samfunnet ]

Må se nedgang

– Det er vanskelig å si når vi kan åpne der. Vi vil måtte ha lokale tiltak lenge. Det er i Oslo lokale vedtak som gjøres. Men man må se smittenedgang i Oslo før de kan åpne mye, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse.

For resten av landet går startskuddet for gjenåpningen fredag. Da blir tometersregelen til enmeteren igjen, mens utesteder kan skjenke alkohol ved matservering igjen.

I tillegg åpnes det igjen for å ha inntil fem gjester hjemme.

Færre innlagt

I alt 873.914 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 296.529 personer har fått andre dose.

Tirsdag var 269 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 19 færre enn dagen før.

Til sammen er 688 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

62,4 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 14 dødsfall i Norge.

[ De er begge fullvaksinerte, men når ektemannen skal besøke kona på sykehjemmet, må han ringe og bestille time (+) ]