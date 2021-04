Aktor i ambulansekaprersaken: – Flaks at tvillinger ikke ble drept

– Det er åpenbart tilfeldigheter at dette ikke fikk et mer tragisk utfall. Han kjørte blant annet på en barnevogn med tvillinger, og det var flaks at de to barna ikke ble drept, sier statsadvokat Alvar Randa til NTB.

Mandag er Randa aktor under rettssaken mot mannen som i ruset tilstand 22. oktober i 2019 kapret en ambulanse på Rosenhoff i Oslo. Deretter fulgte villmannskjøring rundt i Torshov-området med politiet på hjul. Politiet avfyrte minst 19 skudd mot ambulansen under jakten.

Underveis kjørte ambulansen blant annet på en barnevogn der det lå et tvillingpar. Babyenes mor måtte ifølge tiltalen dra vognen til siden og selv kaste seg unna for å ikke bli truffet. Det samme måtte et eldre ektepar og to politimenn. Ingen av dem ble alvorlig skadd.

Påtalemyndigheten mener at mannen forsøkte å drepe de sju personene.

Nekter for drapsforsøk

– Det er hovedsakelig kjøremønsteret og atferden hans som er grunnen til at vi mener det dreier seg om drapsforsøk. Det vil bli nærmere belyst gjennom bevisførselen i løpet av saken, og utover det ønsker jeg ikke å forhåndsprosedere dette spørsmålet nå, sier Randa.

Mannen er også tiltalt for en rekke andre forhold, blant annet for å ha truet til seg ambulansen med en avsagd hagle og for oppbevaring av narkotika. Han er også tiltalt for en hendelse 31. august i 2019 der han skal han ha kjørt i Oslo mens har var påvirket av narkotika. I bilen hadde mannen en ladd, avsagd hagle.

I alt er det 24 punkter i tiltalen mot mannen.

Hvorvidt det er snakk om drapsforsøk blir likevel hovedtemaet under rettssaken i Oslo tingrett. Mannens forsvarer, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, sier at hans klient erkjenner straffskyld for hele tiltalen bortsett fra drapsforsøk.

– Det er forsettet om å drepe vi er uenige med påtalemyndigheten om. I tillegg er det en viss uenighet om hva som rent faktisk har skjedd. Det går på hvor ambulansen var plassert på de kritiske tidspunktene, sier Pedersen.

Kan be om forvaring

Statsadvokat Alvar Randa har i tiltalen varslet at han kan komme til å be om forvaring for 33-åringen.

– Grunnen til det er de alvorlige forholdene i tiltalen, sett i sammenheng med tiltaltes tidligere straffehistorikk, sier han.

Mannen er tidligere domfelt en rekke ganger for befatning med narkotika og med våpen. Han er også dømt for grovt ran og var ute på prøve da ambulansen ble kapret.

– Han hadde et omfattende rusproblem, og de rettsoppnevnte sakkyndige har vurdert at han tilhører en gruppe der risikoen for nye voldshandlinger er stor, sier Randa.

Forsvarer Pedersen sier at 33-åringen fra første stund har vært innforstått med at han risikerer en lang fengselsstraff.

– Min oppfatning er likevel at vilkårene for forvaring ikke er oppfylt i denne saken, sier han.

Tiltalte vil forklare seg

Den tiltalte mannen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet etter at ambulansen krasjet inn i porten til en bygård i Krebs' gate på Torshov. Han har ikke vært i avhør hos politiet, bortsett fra et kort innledende avhør rett etter at han ble pågrepet.

Mannens forsvarer sier at hans klient under rettssaken vil forklare seg om det som skjedde.

– Han er tiltalt i en svært alvorlig sak og har en sterk oppfordring til å fortelle historien slik han husker den, sier Pedersen.

Aktor Randa ser fram til tiltaltes forklaring.

– Det er alltid interessant å høre den tiltalte forklare hva han har tenkt, og hvorfor han har handlet som han har gjort, sier han.

