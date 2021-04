292 nye koronasmittede i Oslo siste døgn – antall smittede har passert 30.000

Smittetallene er nå høyest i Alna bydel med 990 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det ble registrert 43 nye smittede i bydelen siste døgn.

Deretter følger Stovner med 960 og Søndre Nordstrand med 871.

Vestre Aker har fortsatt de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 213 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og her er det registrert seks nye smittede siste døgn.

Totalt er 30.100 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Det tilsvarer 29,7 prosent av de koronasmittede i Norge.

Det siste døgnet er det registrert 933 nye koronasmittede i Norge. Det er 33 flere enn dagen før og 61 flere enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt natt til torsdag var det registrert 101.082 koronasmittede personer her i landet siden februar i fjor, viser foreløpige tall.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 5.002 nye smittetilfeller i Norge. 4,7 millioner koronatester er til nå utført her i landet.

Snittet den siste uken har vært 706 nye smittetilfeller. Mandag ble det registrert 573 nye smittetilfeller og tirsdag ble det registrert 900. Trenden i registrert smitte er ifølge VG fallende , men 27 kommuner har en stigende smittetrend.

I alt 722.648 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 287.412 personer har fått andre dose. Onsdag var 307 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var elleve flere enn dagen før.

Til sammen er 683 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

62,5 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 15 dødsfall i Norge.