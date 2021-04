314 nye koronasmittede i Oslo siste døgn

De siste to ukene er det i snitt blitt registrert 256 nye smittede per dag i hovedstaden.

Smittetallene er nå høyest i bydelen Alna med 982 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det er registrert 42 nye smittede i bydelen siste døgn. Deretter følger bydelene Stovner med 939 og Søndre Nordstrand med et smittetall på 876.

Smittetallene er lavest i Vestre Aker med 215 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Her ble det registrert 14 nye smittede det siste døgnet.

I alt er 29.791 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Passert 100.000

Det siste døgnet er det registrert 900 nye koronasmittede i hele Norge. Det er 327 flere enn dagen før, men 169 færre enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt natt til onsdag var det registrert 100.149 koronasmittede personer her i landet siden februar i fjor, viser foreløpige tall.

Det er som forventet, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

– Det er jo en forventet utvikling, som har vært lavere enn i mange andre land. Også er det en del som man ikke vet om har vært smittet. Spesielt i første halvåret av pandemien var det mange som var positive, men som ikke ble testet, sier Nakstad.

Han mener det reelle tallet på smittede i Norge er et sted opp mot 200.000.

4,7 millioner tester

De siste sju dagene er det registrert til sammen 4.941 nye smittetilfeller i Norge. 4,7 millioner koronatester er til nå utført her i landet.

I alt 705.835 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 284.767 personer har fått andre dose.

Tirsdag var 296 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var én mer enn dagen før.

Til sammen er 677 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

62,8 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 14 dødsfall i Norge.