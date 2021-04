Ulikt fra bydel til bydel: Så mange vaksiner kan settes i Oslo neste uke

I uke 15 vil Oslo få 11.808 doser med Pfizer, og 11.800 doser Moderna.

– Totalt sett 39.394 doser denne uka og neste, sier kommunikasjonsrådgiver i Helseetaten, Kjartan Sverdrup, til Dagsavisen.

Skjevfordeles

– 11.800 doser skjevfordeles til seks bydeler med mest smitte, mens 11.808 doser normalfordeltes til alle bydelene, sier Sverdrup.

Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at per 5. april har 705.835 personer i Norge fått 1. dose, mens 284.767 personer er fullvaksinerte.

I Oslo er tallet som har fått første dose 92.436, mens 33.529 er fullvaksinerte.

– Siden Oslo har skjevfordelte vaksiner til de seks mest smitteutsatte bydelene så blir vaksinetempo ulikt bydelene imellom. Alle bydelene er i gang med prioriteringsgruppe 4, flere bydeler er også i gang med gruppe 5,6,7 og til dels 8, sier Kjartan Sverdrup videre.

– Oslo får skjevfordelte doser annenhver uke på nåværende tidspunkt. Skjevfordelingen tilsvarer antallet Moderna-doser Oslo får, men vi blander noe i vaksinetyper av praktiske og logistiske årsaker, sier Sverdrup.

Noen uker

Tidlig i mars ble det kjent at flere som hadde fått AstraZeneca-vaksine hadde fått blodpropp, og det er meldt flere dødsfall etter vaksinen.

Etter dette ble vaksinen satt på vent i Norge, og fortsatt er det ikke tatt noen endelig avgjørelse her hjemme for dens videre skjebne.

Folkehelseinstituttet har uttalt at det kun vil utsette vaksineprogrammet noen uker hvis AstraZeneca tas ut av bruk. De kan likevel ikke vise til konkrete tall.

– Vi har foreløpig ikke tatt ut AZ-vaksinen av våre planer og derfor ikke regnet detaljert på det, skriver overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) i en e-post til NTB.

Senest 31. mars uttalte Aavitslands kollega, smitteverndirektør Geir Bukholm, at vaksineringen av den voksne befolkningen ville bli forsinket med totalt litt over en uke dersom man tok AstraZeneca helt ut av bruk. 16. mars sa han til Aftenposten at vaksineringen kunne gå raskere uten AstraZeneca-vaksinen.

På grunn av mulige bivirkninger som inkluderer blodpropp, har Norge satt vaksinering med AstraZenecas koronavaksine, Vaxzevria, på pause siden 11. mars. En ny vurdering skal tas 15. april. Begge FHIs vaksinescenarioer siden stansen ble innført har gått ut ifra at vaksinering med AstraZeneca vil gjenopptas.

Tirsdag uttalte vaksinesjefen i EUs legemiddeltilsyn (EMA) at de mener det er en sammenheng mellom vaksinen og bivirkningene.