264 nye koronasmittede i Oslo siste døgn

Det er 142 flere enn dagen før og 61 flere enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 326 smittede per dag i hovedstaden.

Smittetallene er høyest i bydelen Stovner. Der ligger smittetrykket på 1.567 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Etter det følger bydelene Alna med 1.373 og Grorud med 1.220 smittede per 100.000.

Det er fortsatt lavest smitte i bydel Nordstrand med 307 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det siste døgnet er det registrert fem nye smittede i bydelen, mens det ble registrert 32 nye smittede på Stovner.

Oslo står for 30 prosent av den registrerte smitten i landet. Totalt er 27.969 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Det siste døgnet er det registrert 681 koronasmittede i Norge. Det er 104 færre enn samme dag i forrige uke og 219 flere enn dagen før.

Tallene pleier å være noe lavere i helgene. Ved midnatt natt til mandag er det til sammen registrert 93.150 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 6.211 nye smittetilfeller i Norge. 4,5 millioner koronatester er til nå gjennomført her i landet.

595.899 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 269.901 personer har fått andre dose.

Søndag var 275 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på elleve pasienter fra dagen før.

Over 61 prosent av de 656 døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge. Om de har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

