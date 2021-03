– Fortsatt har vi håp om at alle har fått første dose innen sommeren er over

Vaksinen har ikke vært i bruk i Norge siden 11. mars etter at det dukket opp meldinger om alvorlig blodpropp og dødsfall som ble knyttet til vaksinen. Flere land stanset bruken av AstraZeneca-vaksine, da alvorlige bivirkninger som blodpropp ble kjent. Etter nye vurderinger har flere av disse landene gjenopptatt bruken av AstraZeneca-vaksinen.

Men Norge og Oslo venter.

– I første omgang et par-tre uker, sier Berg.

«Det er en beslutning som innebærer en vanskelig avveining mellom den åpenbare nytten av vaksineringen for å beskytte risikogruppene, mot de mulige alvorlige bivirkningene som nå mistenkes. Det er fortsatt mye uavklart rundt disse mistenkte alvorlige bivirkningene og det er Folkehelseinstituttets vurdering at det er riktig å bruke mer tid på å få ytterligere kunnskap om disse alvorlige hendelsene», skriver FHI om beslutningsgrunnlaget.

[ Langt flere kvinner enn menn melder om bivirkninger av koronavaksiner ]

Marginal effekt

Men stansen fører ikke til de store forsinkelsene. Verken i Oslo er landet for øvrig.

– Vi har ikke gjort noen beregninger for hva dette vil bety for Oslo spesifikt. Men for landet. Denne utsettelsen vil ha en marginal effekt på hele vaksineprogrammet. Gitt at vi får de leveransene vi er forespeilt fra andre leverandører, snakker vi om en forsinkelse på et par uker. Fortsatt har vi håp om at alle som skal ha vaksine har fått første dose innen sommeren er over, sier Berg.

Vi har veid fordeler ved videre vaksinering opp mot ulemper, og har funnet det tryggest å gi det en pause. — Are Stuwitz Berg, seksjonsleder i FHI

– Dette har en kostnad, og flere kunne vært vaksinert på den tiden vi nå setter vaksinen på ventfordeler ved videre vaksinering opp mot ulemper. Vi har veid fordeler ved videre vaksinering opp mot ulemper, og har funnet det tryggest å gi det en pause. Vi har tatt en beslutning ut ifra norske forhold. I Norge har vi i grunn en liten smitte i forhold til mange andre land, som har enda større behov for å vaksinere kjappere, sier Berg

Om AstraZeneca vaksinen vil bli tatt i bruk igjen, vet ikke Berg hvordan dette vil slå ut på vaksinestatistikken.

– Vaksinen kan lagres i inntil seks måneder. Men vi vet ikke hvordan folk vil forholde seg til å la seg vaksinere med denne vaksinen, om den igjen blir tatt i bruk, sier Berg.

[ Her kan du snart bade: Dette er status for Oslos bassenger ]

På lager

Da vaksinen ble satt på vent for snart to uker siden, skrev Smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), Geir Bukholm, i en e-post til Dagsavisen at de har lagret rundt 30.000 doser AZ-vaksiner, og at de er fordelt på kommunene og sentralt i FHI.

Fredag viste FHIs statistikk at 595.899 personer er vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge, 269.901 personer har fått andre dose.

Foreløpig har FHI registrert at 35.504 personer fikk første dose torsdag, og 2.079 personer fikk andre dose.

Andre tall fra FHI viser at i uke 10 ble det levert drøyt 51.000 doser AstraZeneca til Norge. I uke 11 null. Noe som førte til at det totale antall doser til Norge i uke ble 70.000 i stedet for rundt 117.000.

– Hvor langt er dere kommet i vaksineringen i Norge?

– De fleste kommuner holder på med gruppe 3 (75-84 år), samt at helsepersonell vaksineres, sier Berg.

I midten av april kommer de første dosene av Jansen-vaksinen. Med denne er det nok med kun en dose.

– Den russiske Sputnik-vaksine er også under vurdering i EMA. Men vi har ikke noen datoer å forholde oss til. Nå er det ikke slik at de har denne på lager, så selv om den blir godkjent, er det ikke bar å begynne å vaksinere med denne, sier Berg.

Som til tross for forsinkelser og andre problemer er optimistisk.

– Vi har tross alt kommet langt i det internasjonale samfunnet og fått mange gode og effektive vaksiner på kort tid. Det må vi se i et historisk perspektiv, selv om vi alle er leie og utålmodige, sier Are Stuwitz Berg.

[ Ett år etter covid-sykdommen: – Når jeg er ute og går, er det fortsatt som om hele himmelen detter i hodet på meg (+) ]