Vålerenga-foreldre misfornøyde med Bane Nor-vedtak: – Vi frykter dårlige og billige løsninger

Beboerne tapte kampen om de verneverdige husene, som nå skal flyttes eller rives. Nå starter kampen om å begrense støyen mest mulig. Både under anleggsarbeidene til Bane NOR, og under senere drift.

Hylla er trehusmiljøet på kanten av Vålerenga, mellom Vålerenga kirke og Kværnerdalen. Det lille boligområdet har jernbanespor på begge sider av husene. Her har nå Bane NOR fått ja til å utvide jernbanen fra fire til seks spor.

Åsne Dahl Torp er leder av FAU ved Vålerenga skole, og sa til Dagsavisen onsdag at hun var redd politikerne ikke ser konsekvensene av å la Bane NOR realisere planene sine. Frykten til foreldrene er at skoleelevene blir utsatt for massivt støy når togene skal rulle forbi rett ved.

I rød sone

– Hadde Vålerenga skole skulle vært bygd i dag, ville den aldri ha blitt plassert der, sier Dahl Torp til Dagsavisen nå.

Hun er bekymret for skolehverdagen når anleggsarbeidene starter.

Dagsavisen har kontaktet Raymond Johansen (Ap) for svar på bekymringene til foreldrene, og deres kritikk mot byrådet etter vedtaket onsdag, men at han viser til Bane Nor som ansvarlig. Bane Nor skriver i et faktanotat på sine sider at de skal sikre støyregulerende tiltak, og at skolen ikke vil få større område enn i dag i såkalt rød støysone på grunn av de tiltakene de planlegger.

Da bystyret onsdag vedtok å gå for Bane Nors planer, ble det lagt inn en forutsetning om at det skulle utredes å utrede et «lokk» for å dempe støyen.

I endringsforslaget fra Abdullah Alsabeehg (A), Eivind Trædal (MDG), Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), Sofia Rana (R) og Haakon Riekeles (V) som ble vedtatt står det:

«Før det gis rammetillatelse skal berørte naboer, inkludert skoler og barnehager, samt bydelen ha fått mulighet til å se planlagte støytiltak og få kommet med innspill til disse. Kostnadseffektivitet skal ikke alene være grunn til å tillate unntak fra prioriteringen av å redusere støy fra og dempe støy nær kilden. Overdekkede støyskjermer skal vurderes særskilt. Planen skal inkludere tiltak for alle spor som går gjennom planområdet».

– Vi har laget mye støy for å nå gjennom lydmuren hos politikerne. De valgte ikke å høre helt på oss, men de har lyttet. De vedtok en rekke tilleggsbestemmelser som blant annet går på støydempende tiltak – og ett av dem er at det skal utføres en mulighetsstudie av et nytt lokk. Og vi skal sørge for å binde politikerne til det de har sagt. Men vi er selvsagt bekymret for at en slik lokkutredning bare vil havne i en skuff når Bane Nor får begynne anleggsarbeidet med det nåværende prosjektet.

– De som bor på Hylla i dag, vil ikke kunne bo der videre. Alle de 28 husene skal rives. Fire verneverdige hus vil settes opp igjen etter utbyggingen, men vil være ubeboelige. Ifølge tilleggsbestemmelsene skal resten av de åtte verneverdige husene tas vare på, og bli forsøkt relokalisert, fortrinnsvis i nærområdet, sier Dahl Torp.

Øde område

Åsne Dahl Torp frykter at støytiltakene vil strekke seg til å skifte vinduer på bygget.

– Støybildet i prosjektet er ikke tilstrekkelig utredet i planene. Ikke heller er støydempende tiltak i budsjettet. Vi frykter dårlige og billige løsninger. Støydempende vinduer er ett av tiltakene Bane Nor vil anbefale, og støydempende vinduer virker ikke ute. De fjerner heller ikke støyen inne – de demper den, sier hun.

Et annet moment er utemiljøet i skolegården og i skolehagen.

– Skolehagen er et satsingsområde. Men vår skolehage ligger tett opp til toglinja, og vi er redd den blir for bråkete til å bruke, sier hun.

Og hun lover fortsatt kamp mot støyen.

Hun frykter også at utbyggingen vil gjøre forbindelsen mellom Vålerenga og Kværnerdalen øde og utrivelig og et utrygt område med dårlig sosial kontroll.

– På Bane Nors tegninger ser det riktig så flott ut, men folk som går rundt og koser seg. Men jeg tror ikke de vil gjøre det når de senere rusler rundt midt den røde i støysonen, sier hun.

