Vy setter opp ekstratog og busser til påsken: – Det er viktig at kundene ikke tar dette som en oppfordring om å reise

Med påske rett rundt hjørnet ønsker mange seg solfylte dager i hytteveggen, enten det er på fjellet eller ved sjøen.

Det skal du få lov til, så lenge reglene følges.

Med de du bor med

– Og har hyttekommune strengere regler enn de nasjonale, så er det de strengeste reglene som skal følges, understreket helsedirektør Bjørn Guldvog på onsdagens pressekonferanse om rekordsmitten.

Videre er reglene slik at man bare kan reise på hyttetur sammen med de man bor under samme tak med, eller tilsvarende nære.

– Det kan være en kjæreste man ikke bor sammen med, men som man ellers er mye med: Er du fra Oslo eller Viken er det best å unngå besøk, og ikke dele soverom med andre fra ulike husstander, sa Guldvog.

– Hvis du er syk, bør du holde deg hjemme i påsken. Hvis du blir syk på hytta, bør du dra hjem. Hvis du er i karantene eller venter på testsvar, bør du også holde deg hjemme. Gjør innkjøpene før du reiser, og unngå kollektivtransport, sier han videre.

Smittesituasjonen følges nøye av regjeringen, og tiltakene kan bli endret på kort varsel. Og anbefalingen om å unngå unødvendige reiser i Norge gjelder også i påsken. Reiser til utlandet frarådes, med mindre det er strengt nødvendig.

– Selv om reiser til fritidseiendommer i Norge ikke anses som nødvendige, kan folk dra på hytta i påsken hvis de tar ekstra smittevernhensyn. Vi anbefaler da å gjøre innkjøpene på forhånd, unngå kollektivtransport hvis det er mulig og å holde avstand til andre, sa helseminister Bent Høie (H) under onsdagens pressekonferanse.

Ekstratog

Vanligvis er togene fulle langt tid i forkant av påske. Enn så lenge har ikke Vy merket de store forhåndsbestillingene, men de setter opp ekstratog og busser.

– Foreløpig er det forhåndssolgt ganske få billetter, sett opp mot 2019-tall, og vi har fortsatt god kapasitet. Det er vanskelig å sammenligne mot tidligere, da det virker som kunder kjøper billetter ganske nært opp mot avreisetidspunkt nå, sier pressevakt Vy, Kaja Rynning Moen til Dagsavisen.

Mange ønsker å reise med tog i påsken. Her Bergensbanen over Hardangervidda. ( Vy/Mads Kristiansen )

Fra 26. mars til og med 5. april. kjører Vy tre daglige avganger hver vei mellom Bergen og Oslo.

– I tillegg kjører vi en ekstra avgang fra Bergen til Ål på fredager og fra Ål til Bergen på søndager. Det kjøres også en ekstra avgang fra Bergen til Ål lørdag 27. mars og onsdag 31. mars. Nattogene kjører ikke, sier Vys pressevakt.

– Samtidig begynner det å bli avganger med få plasser på Bergensbanen. Dette er særlig på 26. og 27. mars, altså helgen da påsken starter for mange. Det er også forventet at flere vil reise onsdag i påskeuken, mens mange reiser hjemover den 4. og 5. april. Det er verdt å vite at vi ikke selger alle setene om bord for å sørge for avstand. De som bestiller sammen får sitte sammen, mens de som reiser alene, får et sete ledig ved siden av seg, sier hun.

Fra skjærtorsdag til og med andre påskedag kjøres det to ekstra tog fra Oslo S til Stryken, med stopp på alle stasjoner.

– Togene settes opp i tilknytning til de mest travle avgangene på morgenen og kjører fra Oslo S kl. kl. 09:47 og 11:47, sier Kaja Rynning Moen.

Ekspressbusser

Vy vil ha 50 ekstra avganger med ekspressbusser mellom Oslo og Kristiansand i påsken, samt at det blir ekstra direktebusser mellom Oslo og Hemsedal. Det vil også bli ekstra avganger på andre av Vys ekspressbussruter.

– Det er viktig at kundene ikke tar dette som en oppfordring om å reise. Dette gjør vi for å sikre at det er en trygg reise for dem som må reise, sier Kaja Rynning Moen.

Anbefaler Oslopåske

Selv om det er lov å dra på hytta i påsken, så anbefaler helsebyråd Robert Steen (Ap) Oslo-folk å bli i Oslo i påsken.

– Regjeringens råd er at vi kan dra på hytta, og de får ikke vi gjort noe med. I fjor var det hytteforbud, men da viste vi mindre enn i fjor. I år får vi mer levelige forhold, men de store påskesammenkomstene og påskemiddagene må vi nok se langt etter, sier Robert Steen i et intervju med Nordre Aker Budstikke.

– For dem som ikke har noen planer kan jeg anbefale turer i Oslo. Selv gikk jeg tur langs Mosseveien her om dagen, og fikk sett en del eiendommer og hus jeg aldri før har sett. Så det er mange fantastiske ting man kan gjøre i Oslo i påsken, sier Robert Steen.

Statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, sier til NRK at hun er bekymret for påskeutfarten.

Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Viken er bekymret for påskeutfarten. (Vidar Ruud/NTB)

– I påsken reiser folk til hyttene sine. Det er da smitteutbruddene kan skje, sier Haugland.

– Vi er utrolig bekymret for utfarten som pleier å skje i påsken. Jeg skjønner veldig godt Hallingdal, og andre kommuner med lite smitte, ikke liker de tiltakene regjeringen har innført. Men når FHI og Helsedirektoratet gir oss et råd om hvordan vi skal behandle dette i Oslo og Viken, så lytter jeg til det. Jeg er veldig glad for at regjeringen også har lyttet til det rådet, sier Svarstad Haugland.









Regjeringens reiseråd

Regjeringen presenterte 12. mars tiltak og råd for årets påskeferie. De gjelder fram til 7. april. Lokale forskrifter kommer i tillegg.

Kommer du fra en kommune med høy smitte og strenge regler, må du også følge disse reglene der du tilbringer påsken.

Det blir ikke hytteforbud, dersom man er påpasselig med smittevern. Unødvendige reiser skal unngås.

Man kan reise på hotell innenlands, men må holde avstand til andre gjester.

Personer som kommer fra kommuner med høyt smittenivå, bør ikke reise på hotell eller andre overnattingssteder der mange samles.

Personer som ikke kommer fra samme husstand, må holde minst én meters avstand.

Overnattingsbesøk frarådes.

Unngå flere enn ti kontakter i uken.

Unngå besøk av mer enn fem personer.

Gjør innkjøp hjemme før du drar på hytta.

Unngå kontakt med andre mennesker på reisen og under oppholdet.

Unngå kollektivtransport hvis mulig.

Barn og unge under 20 år og aleneboende kan ha overnattingsbesøk av én eller to faste venner.

Unngå serveringssteder og andre steder der det lett kan forekomme trengsel og er vanskelig å overholde en meters avstand til andre.

Man kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel og følg smittevernreglene.

Det blir sterkt anbefalt at alle holder seg innenfor Norge og ikke reiser utenlands i påsken.

Alle som kommer hjem fra unødvendige fritidsreiser til utlandet, må på karantenehotell fram til de har fremvist negativ test, tidligst på dag tre.

Hold deg hjemme hvis du er syk, og ikke dra noe sted hvis du er i karantene eller venter på testsvar.

Alle påskerådene kan man lese om på regjeringen.no.