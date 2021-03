352 nye koronasmittede i Oslo siste døgn – ny rekord

Det er 149 mer enn gjennomsnittet de foregående 14 dagene, som var på 203 smittede per dag.

Antall smittede siste døgn er 115 flere enn dagen før.

[ Her finner du tallene for alle bydelene ]

Sist gang det ble meldt om like mange var torsdag 4. mars da det ble registrert 308 smittede i hovedstaden.

Smittetrykket er klart høyest i Grorud bydel med 953 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det er over fire ganger så høyt som i Ullern bydel, der tallet er 203. På Stovner er tallet 913, og i Alna bydel er det registrert 801 smittede per 100.000 innbyggere.

[ 872 nye koronasmittede siste døgn – frykt for tredje smittebølge ]

Ved siden av Ullern har Nordre Aker og Nordstrand de laveste smittetallene med henholdsvis 203 og 223 smittede per 100.000 innbyggere.

I alt er 22.622 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Rundt en firedel av tilfellene, over 5.300, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år.