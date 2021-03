Slik har smitten spredt seg i Oslo

«Slik vi forstår situasjonen, er den økende smitten i Oslo de siste ukene knyttet til en rekke pågående utbrudd i mange ulike bydeler, og med et stort innslag av mutert virus», skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i et notat som ble sendt til Oslo kommune fredag.

I samme notat anbefalte FHI en rekke kraftige tiltak i hovedstaden, noe Oslo kommune fulgte opp med innstrammingene som ble kunngjort i helgen.

«Selv om utbruddene skjer i alle bydeler er det meldt om utbrudd i videregående skole og på arbeidsplasser, spesielt på byggeplasser», skriver instituttet videre i sin oppsummering av smittesituasjonen i Oslo.

Byggeplasser og ungdomsfester

FHI understreker at det er viktig å få kontroll på smitten raskt og få R-tallet under 1, altså at hver smittede smitter færre enn en person.

«Det er økning i alle bydeler, og situasjonen vurderes som krevende, men fremdeles under kontroll med tanke på testkapasitet og smittesporing. Andelen med virusvarianten som først ble påvist i Storbritannia, øker», skriver FHI.

Videre forteller FHI at det rapporteres om utbrudd på en rekke forskjellige arbeidsplasser.

«I bakeri, catering og en rekke byggeplasser. Videre ses det utbrudd knyttet til fester og ansamlinger av ungdom, og unge voksne, og i skoler og barnehager», heter det i notatet.

Tiltakstrøtthet

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo nevner én hovedårsak til at smitten har økt i Oslo: det muterte viruset.

– Det er det britiske muterte viruset som kom til Norge i desember. Det har etablert seg i Oslo og smitter mye raskere, sier han til NTB.

Byrådslederen mener at smitten har «trivdes godt» i tiden som har vært, og at noe derfor måtte gjøres med tiltakene.

– Vi ser også ut ifra mobilitetsdata at den har økt litt, at folk beveger seg mer. Dette kan tyde på litt tiltakstrøtthet og noe lavere skuldre. Derfor har det vært nødvendig å stramme inn for å bidra til å redusere dette og sikre fortsatt kontroll over situasjonen, sier han.