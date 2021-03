137 nye koronasmittede i Oslo siste døgn

Det er to mer enn gjennomsnittet de foregående 14 dagene, som var på 135 smittede per dag.

Samme dag forrige uke ble det registrert 115 smittetilfeller.

Stovner bydel har det høyeste smittetrykket. Der er det nå 480 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Alna bydel har andreplassen med 456 og Grorud er på tredjeplass med 455 smittede per 100.000.

Det laveste smittetrykket finner vi i Ullern og Nordre Aker med 136 og 141 smittede per 100.000 innbyggere.

Totalt er 20.267 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Rundt en firedel av tilfellene, om lag 4.850, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år. Folk under 30 år står for 43 prosent av smittetilfellene i hovedstaden.

Her er tallene for hver enkelt bydel.

Flest siden januar

Det siste døgnet er det registrert 729 koronasmittede i hele Norge. Det er det høyeste daglige smittetallet siden starten av januar.

Økningen er på 549 flere smittetilfeller enn dagen før og 503 flere enn samme dag i forrige uke.

Det daglige smittetallet har ikke vært så høyt siden 7. januar, visser Folkehelseinstituttets oversikt. Da ble det registrert 735 nye tilfeller. Flest registrerte smittetilfeller kom 4. januar med 936.

Ved midnatt natt til tirsdag er det registrert til sammen 71.735 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Stigende

I februar ble det totalt registrert 8.409 smittede i Norge. Det er en nedgang fra januar, da 13.145 ble rapportert smittet av covid-19. Siden midten av januar har smittetrenden vært flat eller synkende, men nå er den igjen stigende, ifølge VGs oversikt.

De mest smittsomme månedene under pandemien så langt er november og desember med henholdsvis 15.482 og 13.520 tilfeller.

De siste sju dagene er det registrert 2.977 nye smittetilfeller i Norge, og 3,8 millioner koronatester er til nå utført i landet.

Det er generelt en forsinkelse på én til to dager på prøvesvarene, og færre blir generelt registrert smittet i helgene enn på ukedager.

Flere innlagte

I alt 328.073 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 161.568 personer har fått andre dose.

102 koronapasienter var mandag innlagt på sykehus. Det var sju flere enn dagen før.

De siste ukene har flere koronasyke pasienter blitt innlagt på Akershus universitetssykehus. På to uker er det en tredobling. Fra 17. februar har antallet koronapasienter på Ahus økt fra 7 til 24. Administrerende direktør Øystein Mæland forklarer at det er det økende smittepresset i befolkningen som gir utslag i tallet på koronapasienter ved sykehuset.

– Nå har vi en økende smittetrend i både de tre bydelene i Oslo som hører til oss, og også i noen av de store kommunene i Akershus. Det er forklaringen, sier han.

Til sammen er 623 koronasmittede personer døde i Norge siden mars i fjor, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

64,0 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

