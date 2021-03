Branntilløp på hotell i Oslo sentrum

Politiet fikk melding om brannen like før klokken 2, og den ble raskt slukket.

Det var en vekter som oppdaget brannen, og vedkommende hjalp de to beboerne på rommet ut, opplyser politiet.

– Vi mistenker at det har blitt røykt på rommet, og at det er årsaken til branntilløpet. Vi kommer til å avhøre de to beboerne, og saken etterforskes, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

De to beboerne og vekteren pustet inn noe røyk og fikk tilsyn av ambulansepersonell på stedet. De tre hadde ikke behov for ytterligere helsehjelp.

