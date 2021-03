Videregående skoler i Oslo over på rødt nivå

Det melder NRK, som lørdag har fått opplysningen bekreftet av flere rektorer ved videregående skoler i Oslo. Rektorene skal ha fått beskjed om at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil si mer om saken på en pressekonferanse søndag.

Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg bekrefter overfor NTB at FHI har anbefalt rødt nivå på de videregående skolene i Oslo slik situasjonen er nå.

– Vi er veldig opptatt av at skolene ikke skal stenges. Da er rødt nivå veldig mye bedre. Så vil vi så fort som mulig gå over på gult igjen. Men i denne situasjonen ser vi at skolene blir svært sårbare, sier hun.

Byrådet varslet fredag at det vil komme nye innstramminger på grunn av sterkt stigende smittetall i Oslo.

Fredag ble det registrert 245 nye smittede i Oslo, det høyeste antallet på én dag siden pandemien startet.

