Politiet i Oslo vil ha egne psykiatriambulanser

Oslopolitiet vil at ambulansen skal brukes til psykisk syke pasienter, ettersom de mener at politiet ikke bør rykke ut på alle typer oppdrag, melder NRK.

– Veldig ofte dreier det seg om sykdom som ikke er farlig for omgivelsene, men som er en stor utfordring for dem som står i det. Da ønsker vi at den pasientgruppen ikke skal bli stigmatisert unødig ved at uniformert politi dukker opp når det er helsekompetanse som er etterspurt, sier politiinspektør Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt.

De senere årene har antall psykiatrioppdrag for politiet økt. I Oslo ønsker man derfor en psykiatriambulanse.

– Dette behovet vil neppe avta i framtiden ut ifra den utviklingen vi ser, tror Fredriksen.

