115 nye smittede registrert i Oslo

Det er 27 mer enn gjennomsnittet de foregående 14 dagene, som var på 88 smittede per dag.

Antall smittede siste døgn er ni flere enn dagen før etter at kommunen har oppjustert antall smittetilfeller fra 105 til 106 dagen før.

Samme dag forrige uke ble det registrert 117 smittetilfeller.

Det høyeste smittetrykket i Oslo er nå registrert i bydel Sagene med 339 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. På andreplass ligger Stovner med 306. Dette er likevel langt under det høyeste nivået som bydelen har ligget på – rundt 600. Som nummer tre ligger bydel Bjerke, med 263, fulgt av bydel Alna med 257.

Lavest smitte er det i Nordre Aker med 92 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Ullern og Nordstrand bydeler – begge med 101.

I alt 19.124 Oslo-borgere er registrert smittet siden mars i fjor. Flest smittede er det i gruppa 20–29 år med 4.653.

Her er tallene for den enkelte bydel.

Det siste døgnet er det registrert 226 koronasmittede i Norge. Det er ni flere enn dagen før og 127 færre enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt natt til tirsdag er det registrert 68.758 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 1.904 nye smittetilfeller i Norge. 3,7 millioner koronatester er til nå utført i landet.

290.128 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 98.680 personer har fått andre dose.

93 koronapasienter var mandag innlagt på sykehus. Det var åtte flere enn dagen før.

Til sammen er 608 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

63,8 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.