Vil tvinge sportsklubbene til å si nei til verstingland

– Jeg har sett meg lei av å se disse regimenes inntog i fotballen. Og jeg er bekymra for at fotballens kortsiktige behov for penger sørger for at alle verdier kastes på båten.

Det sier Lars Erik Schou, Vålerengasupporter og blogger for Aperopet, til Dagsavisen.

Han er mannen bak det nye supporterinitiativet vaarfotball.no, som har som mål at norske fotballklubber skal si nei til å la seg sponse av eller reise på treningsleir til «land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene».

Schou har selv fremmet et slikt forslag før Vålerengas årsmøte 10. mars. Hensikten med nettstedet er å lage en slags mal slik at andre supportergrupper raskt og enkelt kan ta lignende initiativ på sine klubbers årsmøter.

– Jeg luftet dette på Twitter rett før jul, og fikk overveldende respons. Så jeg og en Brann-supporter har gått sammen om å lage dette nettstedet der vi legger ut utkast til årsmøteforslag som andre mer eller mindre kan kopiere til sine klubber. Det har tatt helt av, og bare det siste døgnet har jeg fått henvendelser fra Start- og Strømsgodsetsupportere, sier Schou.

«Sportsvasking»

Uttrykket «sportsvasking» har sakte, men sikkert blitt en del av den internasjonale sportssjargongen de siste årene. Enkelt fortalt betyr det at diktaturer som systematisk bryter menneskerettighetene bruker idrett som en del av et forsøk på å skape et mer flatterende bilde av seg selv.

Dette kan for eksempel skje gjennom at diktaturer arrangerer konkurranser, inngår gullkantede sponsoravtaler med idrettslag, eller i enkelte tilfeller også kjøper opp for eksempel en fotballklubb. Det kanskje nyeste eksempelet på dette kom i fjor sommer, da det Saudi Arabiske oljefondet ønsket å kjøpe fotballklubben Newcastle. Avtalen blei til slutt ikke noe av, blant annet etter massive opprop fra lagets supportere.

I Norge har dette så langt ikke vært noen enorm problemstilling, men for noen år sida fikk fotballklubben Molde mye refs for å ha lagt en treningsleir til Dubai. Rosenborg planla en treningsreise til samme sted, men avlyste til slutt turen etter press fra egne supportere.

– Jeg har ingen anelse om det noen sinne har vært aktuelt for Vålerenga å la seg sponse av eller legge en treningsleir til Dubai. Men jeg vil ikke overlate den beslutninga til en markedsavdeling med et kortsiktig behov for penger. Min prioritering som medlem og supporter som er lenka til klubben for resten av livet er nok mer langsiktig. Man må være tøff nok til å si nei til noen penger dersom det blir aktuelt, og i stedet sette omdømme og verdier først, sier Schou.

Hvor går grensa?

I forslaget, som Vålerengas medlemmer må ta stilling til heter det at «Vålerenga Fotball Elite skal ikke legge treningsleire eller spille treningskamper i land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene» og «Vålerenga Fotball Elite skal ikke inngå sponsoravtaler med stater eller selskaper med samme navn som stater der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene».

Men hvor går grensa for når klubben skal si nei til en sponsoravtale eller treningsleir? Kan Vålerenga reise til for eksempel Tyrkia? Eller Brasil? Hva med USA?

– Hvis klubben er i tvil ville jeg tatt kontakt med en organisasjon med fagfolk som kan hjelpe til å ta den vurderinga, som for eksempel Amnesty. Jeg er ingen ekspert, men jeg har rådført meg med eksperter som har gitt meg den formuleringa. Det finnes jo ikke noe register, men det er mulig å ta en beslutning ved å rådføre seg med de rette folka, sier Schou.

Og han understreker at forslaget gjelder treningskamper. Dersom Vålerenga for eksempel møter et russisk lag i en europacupkamp må man selvfølgelig kunne reise til Russland for å spille kampen.

– Nettsida er oppe i løpet av noen få dager. Årsmøtet til Vålerenga er 10. mars. Forslaget er fremmet, så får vi se. De har sikkert noen jurister som må se på det, men jeg forventer at forslaget kommer opp til votering. Jeg taler ikke på vegne av Klanen, men jeg tipper at de fleste er enige i dette. Når nettsida er oppe vil det komme en liste over supportergrupperinger som offisielt går inn for å støtte dette, sier Schou.