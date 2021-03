Venstre og Rødt vil oppheve omstridt utkastelsessak i Oslo

En familie på sju ble i forrige uke kastet ut av den kommunale leiligheten som de har bodd i de siste ti årene. Bakgrunnen er at familiefaren har tjent 15.000 kroner mer enn grensen for å ha rett på en slik bolig.

– Uansett om formalitetene er noen millimeter eller centimeter på feil side i regelverket, så skal det utvises et skjønn og humanitet, og i denne saken ser vi ikke at det er gjort det, sier gruppeleder Hallstein Bjercke i Oslo Venstretil TV 2 og får støtte av Rødt.

Frp støtter ikke omgjøringsforslaget

Tidligere har Aina Stenersen (Frp), som leder kommunens helse- og sosialutvalg, varslet at hun vil ta opp saken i bystyret. I tillegg vil ordfører Marianne Borgen (SV) ha en full gjennomgang av regelverket for kommunale boliger.

Aina Stenersen (Frp) er leder i helse- og sosialutvalget og sier hun vil ta opp saken om utkastelsen av barnefamilien på Tøyen i Oslo bystyre denne uka. Hun vil imidlertid ikke støtte forslaget til Venstre og Rødt.

– Det har vært viktig at bystyret fikk fakta på bordet, slik vi har etterspurt. Saken har åpenbart flere forhold enn det som enkelte mediekanaler har vektlagt. Fremskrittspartiet velger å fremme egne forslag fremfor å støtte Venstre, Rødt, KrF, og Sp. Vi stemmer derfor nei til forslaget, fordi familien ikke tilfredsstiller kravene til kommunal bolig, skriver Stenersen i en mail til Dagsavisen.

Hun ønsker i stedet å se på hvorfor kommunen passivt lar folk bo år etter år i kommunale boliger, fremfor å bidra til at de står på egne ben og skaffer seg sin egen bolig.

– Vi ønsker at Bystyret ber byrådet innføre husleiekontrakter på ett år av gangen i kommunale boliger for å tydeliggjøre at dette er midlertidige tilbud i en akutt fase. Videre ønsker vi at Bystyret ber byrådet sikre tett oppfølging av familiene som får kommunal bolig for å bedre inntektsevnen for å klare seg selv, inkludert økonomisk rådgivning med spareordninger, språkkrav, arbeidstrening og lignende for de som har behov for dette, skriver hun.

Helhetlig vurdering

Gamle Oslos bydelsdirektør Tore Olsen Pran har sagt til Avisa Oslo at han har forståelse for at utkastelsen er vanskelig for familien, men presiserte at det er gjort en helhetlig vurdering av familiens situasjon.

– Vi har vurdert det slik at familien ikke tilfredsstiller kravene til kommunal bolig. Dersom vi gir bolig til noen som ikke tilfredsstiller kravene, er det noen som har større behov for kommunal bolig som ikke får, sa Pran.

