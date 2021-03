Oslo-ordfører vil ha gjennomgang av regelverket for kommunale boliger

– Jeg synes vi må gå gjennom hele regelverket for kommunale boliger, blant annet med sikte på å bedre ivareta behovene til småbarnsfamilier, sier Borgen til Avisa Oslo.

En familie på sju ble forrige uke kastet ut av den kommunale leiligheten som de har bodd i de siste ti årene. Bakgrunnen er at familiefaren har tjent 15.000 kroner mer enn grensen for å ha rett på slik bolig.

Nå mener ordføreren at det er avgjørende å få alle fakta på bordet, og viser til at byrådet vil kalle inn til et møte for å innføre politikerne i sakens detaljer foran bystyremøtet onsdag.

Avisen har tidligere snakket med bydelsdirektør i Gamle Oslo, Tore Olsen Pran, om saken. Da presiserte han at det er gjort en helhetlig vurdering av familiens situasjon.

– Vi har vurdert det slik at familien ikke tilfredsstiller kravene til kommunal bolig. Dersom vi gir bolig til noen som ikke tilfredsstiller kravene, er det noen som har større behov for kommunal bolig som ikke får, sier Pran.

