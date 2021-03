Byrådet villig til å se på Maridalen-bøndenes sak på ny

Dagsavisen har tidligere skrevet om 72 år gamle Gerd Myrvoll på gården Store Brenninga i Maridalen. Hun ville la datteren Anne ta over driften i 2016, men fikk nei fra Oslo kommune og siden har kampen pågått.

Fredag 29. januar ble det kjent at byrådet innstillte på at driften av bondegårdene skulle legges ut for anbud ved første generasjonsskifte. Nå har byrådet imidlertid besluttet å be finansutvalget om å sende saken om forpakteravtalene i Maridalen tilbake til byrådet, og samtidig er forpakteravtalen forlenget med ett år.

– Finansutvalget har stilt en rekke spørsmål til saken og ønsker bedre tid til å behandle den. Dette er en komplisert sak, så det kan jeg forstå. Siden vi uansett ikke rekker faredag, forlenger vi kontraktene på nytt med ett år, slik loven åpner for. Jeg vil derfor be Finansutvalget om å sende saken tilbake slik at vi kan legge frem en nærmere vurdering av alternativene, sier miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) i en pressemelding.

Les også: Bøndene kjemper for å få bli i Maridalen: – Vi gir oss ikke uten kamp (+)

Blir tidligst behandlet 24. mars

Saken har ligget på hennes bord i over 4 år. På grunn av utsettelsen vil nå saken da tidligst bli behandlet av bystyret 24. mars. Som konsekvens vil Oslo kommune ikke rekke å ferdigstille nye forpaktningsavtaler før faredag 14. april.

Det er til sammen 13 gårder i Maridalen i Oslo, og ni av dem forpaktes av bondefamilier. På Sander gård har familien Klever drevet gården siden 1912. Nå risikerer familien å måtte forlate gården dersom byrådets forslag til nye forpakteravtaler blir stemt frem i bystyret.

Søndag ettermiddag møtte de ni bondefamiliene som forpakter – det vil leier og driver jordbruket – opp til aksjon mot byrådets forslag om å legge driften ut på anbud.

– Folk er veldig frustrerte og lei seg, rett og slett. Hadde det ikke vært for korona hadde vi stilt opp med traktor og full pakke, sa leder Per Skorge i Forpakterlaget i Maridalen da.

Les saken her: Gerd er 72 år og vil at dattera skal overta gården. Men Oslo kommune nekter (+)