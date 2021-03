Samler inn penger for å støtte familien Jama

Lørdag banket væpnet politi på døren til familien Jama på Tøyen, og ba dem om å komme seg ut.

er det tydelig at familien har hatt utkastelsen liggende over seg en stund. Fordi Jama angivelig har tjent 15.000 kroner mer enn han kan for å ha rett til kommunal leilighet, har bydelen varslet at de må ut. Men familien har klaget, og ifølge Jama er ikke klagen besvart fra kommunen. Slik historien blir fortalt av Breiteig på Facebook og hos TV 2 er det tydelig at familien har hatt utkastelsen liggende over seg en stund. Fordi Jama angivelig har tjent 15.000 kroner mer enn han kan for å ha rett til kommunal leilighet, har bydelen varslet at de må ut. Men familien har klaget, og ifølge Jama er ikke klagen besvart fra kommunen.

Bydelsdirektør i bydel Gamle Oslo, Tore Olsen Pran, forteller til TV 2 at bydelen bare følger regelverket, at de har 3.000 husstander i bydelen som er vanskeligstilte på boligmarkedet, og at folk står i kø for å få tilgang til kommunale leiligheter.

Les også: «Tragedien på Tøyen»: – En familie på fem skal da ikke kastes ut på gata av politiet

Vil kjøpe tilbake leiligheten

Lørdag kveld startet Tonje Tornes og Tøyeninitiativet opp en Spleis for familien, og i løpet av formiddagen har pengene rent inn. Like før klokken 19.00 mandag nærmet de nesten 7000 giverne seg å ha samlet inn halvannen million. 1,48 millioner er nå samlet inn av 6919 givere siden lørdag kveld.

– Dette er helt utrolig! Det har kommet overveldende mye penger inn til denne aksjonen! Vi er veldig takknemlige. Kanskje dette kan bli til noe mer varig for familien vi alle støtter her. Tusen takk til alle som bidrar, skriver Tornes på støtteaksjonens Spleis-konto.

Tornes opplyser at Mohamed Jama og familien nå bor hos slekt og venner, mens de prøver å holde hverdagen i hop.

– Alle tingene deres i leiligheten skal kastes i løpet av to uker, uten at familien har noe sted til å oppbevare dette. De er rett og slett husløse. Satt på gaten av systemet som skal være til for å ta vare på dem. Vi samler inn penger til juridisk bistand, til sanitetsprodukter, til lagerplass og til det som skal til for å få livet noenlunde tilbake på skinner, skriver Tornes videre.