Oslo er i ferd med å nærme seg et bristepunkt, tiltaksbyrden er for tung, sier byrådslederen

– Oslo-folk fortsetter å stå i frontlinjen i kampen mot pandemien. Oslo-folk fortsetter å betale en veldig høy pris, og vi fortsetter å levere. Smittetallene er på det samme nivået som i oktober, sa byrådslederen på tirsdagens pressekonferanse.

– Jeg er oppriktig bekymret for om Oslo nå nærmer seg et bristepunkt, sa byrådslederen videre.

Han varsler at Oslo nå ønsker å selv ha kontrollen over tiltakene. Nasjonale tiltak bestemt av regjeringen gjelder også for Oslo for tiden.

Selv ett år etter at koronaviruset kom til landet, følger de aller fleste samvittighetsfullt råd, regler og anbefalinger, framhevet Johansen på en pressekonferanse tirsdag – på dagen tre måneder etter nedstengningen av byen.

Tung byrde

Det er uaktuelt for Oslo å skulle ligge på nærmest null smitte før tiltakene kan lettes på, sier han.

– Vi ser altfor godt at tiltaksbyrden er for tung. At folk nå har levd lenge nok i en stengt by. Jeg er oppriktig bekymret for om Oslo nå nærmer seg et bristepunkt, sier byrådslederen.

Oslo har vært underlagt svært strenge koronatiltak både på lokalt og nasjonalt nivå.

– Vi kan ikke sette inn strengere tiltak enn det som trengs. Vi skal være forsiktig med å tøye strikken med hva som er forholdsmessig, bare for å være på den sikre siden, sier Raymond Johansen.

Forbereder seg nå på gult nivå i videregående skole

Oslo planlegger å gå fra rødt til gult nivå i videregående skoler fra mandag av. En endelig avgjørelse fattes før helga.

– Vi forbereder oss, per i dag, for å gå til gult nivå i videregående skole fra førstkommende mandag, men vil komme tilbake til endelig avgjørelse før helga, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på tirsdagens pressekonferanse.

Vaksinering ikke i forhold til trusselen

Oslo ligger på 197. plass av norske kommuner for vaksinegrad. Det reagerer byrådslederen kraftig på.

– Det mener jeg rett og slett ikke står i forhold til den trusselen vi møter her. Det står ikke i forhold til de tiltakene nasjonale helsemyndigheter mener oslofolk må leve med, sier Johansen på en pressekonferanse tirsdag.

Byrådslederen mener forholdsmessighet må være styrende for vaksinering og viser til at mange kommuner knapt har smitte, men er i gang med vaksinering av folk i 60-årene.

– De nye variantene av viruset har gjort spørsmålet om fordeling av vaksiner enda mer prekært, sier Johansen.