Ikke siden oktober har smitten vært lavere i Oslo: Dette sier helsebyråden om nye lettelser

11. oktober var sist det ble registrert smittetall på nivået med det Oslo har hatt siste døgnet, ifølge NTB. Det er registrert 24 koronasmittede i Oslo siste døgn, under halvparten så mange som for en uke siden og 40 færre enn snittet den siste uken.

Oslos helsebyråd, Robert Steen (Ap), forteller at smittenivået har gitt ham en fantastisk god følelse.

–Vi skal likevel være på vakt, for det er stor usikkerhet knyttet til muterte virusvarianter.

Lettelser

– Smittetallene måtte ned til Oslo før vi kunne forvente større lettelser: Samtidig er det blitt kommunisert at det ikke kommer lettelser denne uka. Hvorfor?

– Vi følger smittesituasjonen nøye, og ingenting ville gledet oss mer enn å åpne samfunnet igjen. Oslofolk har vært kjempeflinke lenge, og vi er alle lei av de strenge tiltakene og ønsker oss en pause. Men vi opplever at situasjonen med de muterte virusene er uavklart og at vi vet for lite. Derfor har vi tett dialog med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om både smittesituasjonen og utviklingen av nye virusvarianter, sier Steen.

Den siste tida har debatten om tiltakene og nivået på nedstengingen i Oslo rast. Treningsbransjen etterlyser lettelser for treningssentre, fagfolk advarer mot konsekvensene av for få sosiale møteplasser, og serveringsbransjen fortsetter å blø på grunn av skjenkestoppen.

Steen vil imidlertid ikke gå inn i noe tidsestimat for når vi kan forvente lettelser her.

– Nå jobber vi med å få bedre oversikt og mer kunnskap om usikkerheten rundt muterte virusmutasjoner, og så vil vi vurdere eventuelle lettelser. Vi har sagt at vi ønsker å gjøre lettelser overfor barn og unge først. Deretter må vi støtte oss til faglige råd knyttet til åpning av treningssentre, kjøpesentre og skjenking. Så langt har FHI vært tydelige på at disse bør være stengt, sier han.

Bekymret

Steen er imidlertid også bekymret for konsekvensen av tiltakene, forteller han.

– Jeg er veldig bekymret for effekten av koronapandemien for folks psykiske helse. Derfor har jeg vært tydelig på at vi skal holde lavterskeltilbud åpne og vi oppfordrer folk til å holde seg aktive og holde kontakt med hverandre. Kommunens tilbud drives som vanlig så langt som mulig, sier han.

Steen mener bydelene har vist seg gode til å omstille tjenester.

– Eksempel på dette er at bydelene er proaktive og oppsøker innbyggere de er bekymret for eller som de vet at isolerer seg. Bydelene har god dialog med spesialisthelsetjenenesten i krevende situasjoner. Når noen får det verre er kan bydelens tjenester kobles på, eller man må henvende seg til fastlege for vurdering av situasjonen. I akutte tilfeller kan man også kontakte legevakten og sosialambulant akuttjeneste, sier han.

Ifølge NTB er Stovner bydel fortsatt bydelen med det høyeste smittetrykket: