MDG holder døra på gløtt for statsminister Vedum

– Det er egentlig bare én ting vi har utelukket helt. Og det er formelt samarbeid med Frp.

Det sier MDGs partileder Une Bastholm på telefon til NTB.

Fra hjemmekontoret svarer hun nå mer detaljert enn før på hvordan MDG ser på muligheten for at Vedum kan bli statsminister etter valget.

Bastholm tror ikke det er realistisk. Og det er iallfall ikke noe MDG ønsker seg. Men Bastholm holder muligheten åpen for at MDG kan sikre en framtidig Vedum-regjering flertall i Stortinget.

– Det blir jo tøffe forhandlinger. Men det er en teoretisk mulighet, sier hun.

Drømmer om Støre

MDG gikk allerede i november i fjor ut med sitt drømmescenario. Det er at Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre skal vende ryggen til Vedum og satse på en koalisjon med MDG og SV i stedet.

– Det er Støre vi legger til grunn at er statsministerkandidaten på venstresiden, sier Bastholm.

– Vi syns ikke Vedum er egnet til å lede landet i en tid hvor så mye av framtida til ungene våre står på spill. Dette er tiåret hvor verden skal halvere utslippene.

Bastholm mener Senterpartiet tar «skremmende» lite ansvar for en konstruktiv klimadebatt.

– Norge trenger en statsminister som gjør kampen for klima, naturen og ungenes framtid til sin hovedsak. Hittil har Vedum gjort det meste for å vise at han har tenkt å gjøre det stikk motsatte.

Ikke utelukket

Men alt dette til tross: MDG vil ikke helt utelukke deltakelse i en regjering der Vedum er sjef.

– Vi har ikke noe vedtak om det. Politikken er det aller viktigste for oss. Men det er vanskelig for MDG å skulle sitte i en regjering med en statsminister som har den holdningen til klimapolitikk som Vedum har. Det tror jeg Senterpartiet lett ser selv også.

– Er det utelukket for MDG å inngå budsjettsamarbeid med en regjering der Vedum er statsminister?

– Nei, det er ikke utelukket, sier Bastholm.

– Vi sier iallfall ikke det på dette tidspunktet. Men hvilke krav vi vil ha i en slik forhandling, blir opp til landsstyret å avgjøre på et senere tidspunkt, og mye vil også være opp til valgresultatet.

Mediekrangel

De siste dagene har Bastholm og Vedum kranglet heftig i mediene om den nye klimaplanen som den borgerlige regjeringen har lagt fram.

Bastholm beskylder Senterpartiet for å opptre maktkynisk.

– De prøver å bygge en opinion mot klimapolitikk ved å fortelle folk at hovedproblemet med klimapolitikken er at den går ut over den jevne nordmann, sier hun.

Vedum selv fastslår derimot at Senterpartiet er svært opptatt av å få ned norske klimagassutslipp.

– Men det kan ikke være de som har lavest inntekt, som skal rammes hardest. Vi kan ikke føre en avgiftspolitikk som gjør det vanskelig å bo og drive næring i store deler av landet, sier han.

Senterpartiet sier nei

Når det gjelder regjeringssamarbeid, er svaret fra Vedum enkelt. Han sier blankt nei.

– Vi har respekt for at det er politiske uenigheter. Derfor er selvfølgelig det helt uaktuelt.

Vedum bekrefter at det heller ikke er aktuelt å søke budsjettenighet med MDG hvis partiet kommer på vippen i Stortinget.

– Svaret mitt er nei. Det er ikke naturlig.

– Har du lyst til å bli statsminister?

– Der vet du hva jeg kommer til å svare: Det er politikken som er det viktigste.

