Helsearbeidere med vaksinasjonsbyks etter AstraZeneca-godkjenning

Se vaksinekalender nederst i saken.

På en oversikt som ble publisert forrige uke, før AstraZeneca-vaksinen ble godkjent, var det anslått at alle helsearbeidere ville bli tilbudt vaksine innen slutten av juli. Nå er det anslått at alle får tilbudet innen siste uke i mai.

Helsepersonell vil da være ferdigvaksinert i midten av juli.

Anslagene framkommer i en vaksinekalender fra helsemyndigheten, som Folkehelseinstituttet (FHI) presenterte torsdag.

Vaksinasjon utenfor risikogruppe

Da ble det kjent at AstraZeneca-vaksinen blir godkjent kun for de under 65 år som følge av manglende dokumentasjon, ikke fordi den ikke virker. Men helsearbeidere under 65 år vil bli prioritert.

Vaksinasjonen av helsearbeidere begynte allerede i januar, men det er en stor gruppe. Norge har rundt en halv million helsearbeidere. Til sammenligning er cirka 286.000 nordmenn over 67 år.

Samtlige beboere på sykehjem vil allerede om en uke eller to trolig være ferdigvaksinerte. Deretter følger alle hjemmeboende over 85 år i løpet av første uke i mars, og alle mellom 75 og 84 før påske i begynnelsen av april.

Først i begynnelsen av mai vil folk som ikke er i risikogruppen, begynne å bli vaksinert.

Vaksinetilgang avgjør

Alle over 18 år i Norge kan dermed være ferdigvaksinert innen midten av september, ifølge det optimistiske anslaget.

Tallene er usikre, og scenarioet gir et foreløpig bilde av ventede leveranser av vaksiner.

Det tar utgangspunkt i at seks produsenter alle leverer vaksiner som forventet. I tillegg til de godkjente vaksinene fra Pfizer/Biontech, Moderna og AstraZeneca er også produsentene Curevac, Janssen og Novavax inkludert i anslaget. For de tre siste er det fortsatt usikkert om de får godkjenning.

– De viktigste begrensningene for tempoet på vaksinering i Norge fremover er antall tilgjengelige vaksiner og vaksinedoser, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg torsdag.

(Nyhetsgrafikk)

Her er en oversikt over når ulike grupper kan forvente å få vaksine mot covid-19. Kalenderen bygger på forventet leveranse og distribusjon av vaksinene til Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca, CureVac, Janssen og Novavax.* Du finner den også på FHIs hjemmesider med mer informasjon.