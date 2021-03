Tilsyn: Ti arbeidere i innreisekarantene i hus godkjent for to

Av Marius Helge Larsen

10. januar troppet Arbeidstilsynet opp til uanmeldt tilsyn i et hus et norsk-litauisk byggefirma brukte til innkvartering av ansatte.

– Det var innkvartert ti arbeidstakere, hvorav samtlige var ilagt innreisekarantene, til tross for at det bare var to toaletter, to dusjer og to kjøkken. Dette konstituerer et grovt brudd på forskrift om smitteverntiltak, skriver arbeidstilsynet i tilsynsrapporten, som NTB har fått tilgang til.

Alle de ti arbeiderne hadde ankommet Norge 8. januar, altså to dager før, og skulle derfor være i karantene.

Strammet inn

I forrige uke strammet regjeringen inn på innreisereglene til Norge, slik at færre slipper inn i landet. Karantenereglene har imidlertid vært strenge i lang tid, også da tilsynet skjedde.

Unntak fra karantenehotell eller krav om egen bolig, gjelder bare når arbeidsgiveren kan stille med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. Dette må man levere en bekreftelse på ved ankomst.

I den nevnte saken hadde åtte av arbeiderne egne soverom, mens to av dem delte rom. For øvrig var det kun to bad og kjøkken i boligen.

Flere brudd

Saken er langt fra unik. Tall NTB har fått fra Arbeidstilsynet, viser at det er gjort 1.451 tilsyn med smittevern hos norske bedrifter etter nyttår, og at det ble avdekket brudd i 36 prosent av tilfellene.

19 steder har blitt stengt ned på grunn av overhengende fare for liv og helse, og halvparten av disse gjaldt innkvartering som brøt med reglene.

– Det er stor variasjon i alvorligheten av bruddene. Mange handler om misforståelser eller manglende kunnskap om regelverket. På den andre siden har vi noen tilfeller med alvorlige brudd på smittevernet, og denne saken er et eksempel på det, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet til NTB.

Bestilte hotellrom

NTB har fått innsyn i rapporter fra tilsyn om smittevern hvor Arbeidstilsynet har vedtatt sine kraftigste straffereaksjoner – tvangsmulkt og stans i virksomheten på grunn av overhengende fare for de ansattes liv og helse.

De fleste sakene er blitt løst ved at bedriftene retter opp i feilene. Dette skjedde også i den nevnte saken.

– Boenheten har kun anledning til å innkvartere to arbeidstakere. På tilsynstidspunktet ble det altså innkvartert åtte karantenepålagte arbeidstakere utover de tillatte to, skrev Arbeidstilsynet i et brev til bedriften og vedtok full stans av innkvarteringen

Arbeidsgiveren fulgte opp neste dag og sendte inn dokumentasjon på at det var bestilt hotellrom til åtte av arbeiderne på Gardermoen.

– Vi er ikke opptatt av at tilsyn skal gi mest mulig reaksjoner eller sanksjoner. Vår jobb er å sørge for at virksomhetene følger regelverket som er satt, sier Vollheim.

Arbeidstilsynet kan vedta overtredelsesgebyr eller anmelde forholdene til politiet, og det kan også bli vurdert i denne saken, opplyser direktøren.

Varsler gjennomgang

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) reagerer på funnene Arbeidstilsynet har gjort ute hos bedriftene.

– Omfanget av disse avvikene er altfor høyt, for å si det forsiktig. Det viser at det var helt riktig å stenge grensene, sier Isaksen til NTB.

Han varsler at regjeringen nå skal gå gjennom regelverket før de åpner opp grensene, blant annet når det gjelder hvem som får anledning til å stille med innkvartering for ansatte.

Det kan bli aktuelt å kreve karantenehotell for alle som kommer inn i landet.

– Det kan være et alternativ. Vi kan ikke ha en situasjon hvor arbeidsgivere ikke gir gode nok karantenefasiliteter til ansatte. Da øker sjansen for smitte, sier statsråden.

