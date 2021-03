Onsdag kveld kunne Dagsavisen fortelle at Oslo Arbeiderparti snur i saken om Ullevål sykehus, og vedtar at de vil bevare sykehuset.

De har hele tiden vært ivrige forkjempere for nytt sykehus på Aker, og samtidig godtatt planene til Helse sør-øst om å legge ned Ullevål og i stedet bygge nye sykehusbygg på Rikshospitalet på Gaustad.

Fornøyd Bøhler

Tidligere partikollega Jan Bøhler er svært fornøyd med snuoperasjonen:

– Jeg takker alle på grunnplanet i Oslo Ap for innsatsen deres. Det er mange som har vært engasjert i denne saken lenge i Oslo Ap, og jeg kjenner dem godt. Jeg takker også alle de mange aktive i grupper som: «NEI til nedleggelse av Ullevål sykehus», og Dagsavisen som lenge har skrevet om dette. Dette er resultatet av press fra mange kanter, og det har pågått i en god del år nå, sier han.

– Bare før jul leste jeg intervjuer med Frode Jacobsen hvor han forsvarte nedleggelsen av Ullevål. Noe har åpenbart skjedd når det kommer til press og påvirkning. Jeg tror ikke de er tjent med å late som noe annet. Men det er veldig positivt at de snur.

– Er det så positivt at du angrer litt på at du bytta parti?

– Nei, jeg angrer overhodet ikke. Jeg er veldig fornøyd med de mulighetene jeg har nå til å påvirke og presse på denne og andre saker. Men kampen er ikke over, så det må vi fortsette med.

Spent på reaksjonene høyere opp

– Jeg er spent på om dette vil påvirke Arbeiderpartiet sentralt og i stortingsgruppa. Det er Jonas og partiet som må snu, for det er jo de som avgjør det, sier han.

Men Bøhler er ikke helt sikker på om resten av partiet er like villig til å snu. Han er særlig skeptisk til retorikken til Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol:

– Hun snakker om at det er viktig for distriktene å få slanka Oslo sykehusene for å kunne frigjøre ressurser ut til resten av landet. Jeg er helt uenig i tankegangen om å sette sykehusene i Oslo opp mot resten av landet. De standpunktene har de kjørt i debatter i Stortinget inntil nylig, så jeg er virkelig spent på hva som skjer.

– Raymond og Jonas må sørge for at dette blir Arbeiderpartiets politikk, og ikke bare et symbolvedtak som gir dem ryggen fri i Oslo.

Bøhler håper imidlertid på regjeringsforhandlinger mellom Sp og Ap, og minner om at dermed vil bli lettere å få gjennomslag for å beholde Ullevål.