Dette var lurt, Oslo Ap

Aker først. Det har vært Oslo Arbeiderpartis mening i sykehusdebatten som har rast i Oslo i en årrekke. Stridighetene internt i partiet har vært sterke. Veteraner som Gro Balas har kjempet åpenlyst for å få sitt eget parti til å lytte. Hun fikk gjennomslag for at partiet kunne mene at Ullevål måtte utredes tilstrekkelig . Hva som er tilstrekkelig fikk vi aldri helt svaret på.

Men nå har altså Oslo Ap snudd, forteller leder Frode Jacobsen til Dagsavisen . Nå vil heller ikke de rive Ullevål sykehus. Og med det blir det svært interessant framover.

Jan Bøhler, som valgte å smette over til Senterpartiet, har brukt sykehussaken i Oslo for å markere avstand til sitt tidligere parti. Det er ikke så rart. For i spørsmålene om vårt framtidige sykehustilbud i hele landet, skiller Senterpartiet og Arbeiderpartiet seg klart fra hverandre.

Litt på spissen: Sp har talt folkets sak, mens Ap har støttet byråkratene og myndighetene. Sp har også siden starten markert støtte til Bunadsgeriljaen. Du husker kanskje Vedums bunadsbruk i Stortinget , da han skulle presse statsministeren på spørsmål om landets fødetilbud?

De har løftet spørsmål om nedleggelse av lokalsykehus, om Ullevål og ikke minst: Finansieringen og hele foretaksmodellen til Stortinget. De siste dagene er det blitt kjent at Ap vil sørge for at Sps forslag om en reform med sikte på å skrote hele foretaksmodellen, som gjør sykehus til business, får nei i Stortinget. SV og Frp støtter forslaget. Ap kunne sikret flertall.

Ap forstår at foretaksmodellen er lett å kritisere. Men de vil ikke skrote den, har helsepolitisk talsperson, Ingvild Kjerkol forklart. Ap åpner for å endre navn på modellen og kanskje «riste skikkelig» i den. Hva nå enn det betyr.

Standpunktet føyer seg inn i Aps mønster i debatten om framtidas sykehus. De snakker om hvor opptatt de er av et godt tilbud til alle. Men de har stått last og brast med Høyre som vernere av foretaksmodellen. Dette på tross av at flere lokallag har andre oppfatninger. I forkant av kommunevalget i 2019 sto Fagforbundets Mette Nord i front da flere ordførere fra Ap ville ha kamp om helseforetakene. Også da var svaret til Aps Kjerkol sånn midt i mellom alt: De ville ikke skrote, men forbedre.

I Oslo bystyre har Ap stått sammen med Høyre alene i forsvaret for Gaustad-planene. De har forsøkt å markere en viss avstand, ved å framholde at de er aller mest opptatt av at Groruddalen skal få et godt tilbud på Aker raskest mulig. Såpass grasrot har de tillatt seg å være. Men å utfordre Helse Sør-Østs planer, har sittet langt inne.

Derfor er det gledelig, og høyst på tide at Oslo Ap snur. Og det er kanskje heller ikke så overraskende. De ser hva som skjer når Jan Bøhler og Trygve Slagsvold Vedum slår seg sammen og drar på bytur i Oslo. De får oppmerksomhet. Og lenge før de to kompanjongene begynte å kjempe for bilens framtid sammen, har Senterpartiet framstått som sykehusopprørernes parti, med Kjersti Toppe i spissen.

Sykehusdebatten i Oslo har gått over så mange år, at det har vært naturlig å se en slags trøtthet. Fagmiljøer mot sykehusledelse har diskutert de samme tingene. Men nå er valget kun måneder unna, og de mange sykehuskampene landet rundt, samt korona-påminnelsen om hvor viktig sykehusenes kapasitet er framover, gjør helse til et viktig område i valgkampen. Derfor er det på høy tid at Oslo Ap ser at de ville tapt stort på å stå som Helse Sør-Østs støttespillere alene med Høyre i bystyret.

Spørsmålet nå er hvordan dette vil påvirke partiet nasjonalt. Når Oslo-politikerne nå er såpass samstemte om et nei til nedleggelse av Ullevål, kan Ap komme unna med å overse dette i Stortinget? Vil de finne en fiks formulering som den de hadde med helseforetakene, som de ville riste skikkelig i? Vil de rive Ullevål bare bittelitt?

Skal Ap kunne hamle opp med Sp, må de faktisk mene noe om framtidas sykehus. Nå har Oslo Ap vist vei. Da må partiet nasjonalt følge etter. Så skal det også bli spennende å følge med på Høyre i Oslo bystyre. Også i Høyre finnes det Ullevål-forkjempere. Kanskje er ikke kampen helt over likevel?