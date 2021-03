Norge kan få hundretusener av ekstradoser fra Pfizer

Mandag kom nyheten om at Pfizer og Biontech er klar til å øke leveransene av koronavaksine, og at EU vil få 75 millioner doser ekstra i 2. kvartal.

Hvor mange av disse som vil tilfalle Norge, er ikke endelig avklart, og fordelingslistene skal nå oppdateres, opplyser Pfizer Norge til NTB. Men hvis EU følger samme fordelingsnøkkel som tidligere, ligger det ifølge NTBs beregninger an til at Norge kan få rundt 900.000 ekstradoser.

– Det vi kan si, er at Norge i utgangspunktet skal få litt over 1 prosent av EUs forsyning. Vi har tro på at EU vil fortsette å levere etter den fordelingen, sier kommunikasjonssjef Joachim Henriksen i Pfizer Norge til NTB.

Han tar likevel forbehold om at situasjonen fortsatt kan endre seg.

– Dette er komplekse prosesser. Både myndighetene og vi som leverer, må ta forbehold om at det ikke nødvendigvis blir slik vi tror. Men per nå ser det bra ut.

EU har bestilt totalt 600 millioner doser av koronavaksinen Comirnaty fra Pfizer og Biontech i 2021.

EU og Norge får også koronavaksine fra Moderna og AstraZeneca.

