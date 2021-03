I en pressemelding mandag ettermiddag skriver biblioteket at de igjen åpner dørene etter at regjeringen lørdag endret smittevernforskriften for Oslo og resten av de såkalte «ring 1»-kommunene fra og med onsdag 3. februar. Endringen innebærer blant annet at bibliotekene kan åpne dørene igjen.

Deichman har innført smittevernregler og tilpasset tilbudet sånn at det skal være så trygt som mulig å bruke bibliotekene, skriver biblioteket videre.