Siden Norge ble stengt ned 12. mars i år for å begrense koronasmitten, har beskjeden vært klar til Oslo-folk: Hold dere unna kollektivtrafikken i så stor grad som mulig.

Det virker som Oslo-folk har tatt oppfordringen på ordet, og i stedet hevet seg på sykkelen. Ferske tall fra Bymiljøetaten viser at mange flere har syklet så langt i vår sammenlignet med samme tid i fjor.

Hittil i år er sykkeltrafikken 24 prosent over nivået på samme tidspunkt i fjor, og vårtrafikken på sykkel har økt med 50 prosent siden våren 2015, opplyser Bymiljøetaten til Dagsavisen.

Takker Oslo-folk

– Disse sykkeltallene er en lykke for byen vår, sier byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG). Han vil takke alle som velger å pedaltråkke gjennom Oslo-gatene.

– Dere fortjener hver eneste meter med nye sykkelveier og hver eneste krone vi bruker på vedlikehold. Det er dere som bidrar til bedre luft, bedre klima, bedre folkehelse, mer plass til alle og mindre smittespredning. Jeg heier på dere som allerede sykler og ønsker meg enda flere syklister utover sommeren, sier han.

Mest vekst i mars

Den månedsvise veksten er, ifølge Bymiljøetaten, som følger:

Mai: 17 prosent vekst

April: 12,5 prosent vekst

Mars: 30 prosent vekst

– Disse tallene viser at mange flere enn før satte seg på sykkelen da koronapanemien kom over oss. Det har vært, og kommer til å fortsette å være viktig framover for å hindre smitte og å gi plass til de som må reise kollektivt. Jeg håper jo at mange at de som har begynt å sykle nå vil fortsette med det, og at enda flere vil komme til, og oppdage at Oslo har blitt en veldig mye bedre by å sykle i de siste årene, sier Hermstad. Han lurer på om ikke veksten kan være starten på en bølge.

– Det er jo også interessant at så mange syklet i en periode hvor svært mange hadde hjemmekontor og hjemmeskole. Dette kan være begynnelsen på en stor sykkelbølge. Jeg ønsker i alle fall folk velger sykkel fremfor bil når skole og arbeidsplasser åpner igjen for fullt til høsten. Elsykkelsalget går til himmels, så dette tegner svært bra, sier byråden.