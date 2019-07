En varm sommerdag samles et korps av byråder, bydelsrepresentanter, et par kommunikasjonsrådgivere og én representant for nabolagsforeningen rundt et piknikbord for barn, i barnehagen Sophies hage i gamle Sophies Minde på Carl Berner, for å diskutere planer og ønsker for nettopp dette området.

– Det byr på fantastiske muligheter her, sier bydelsdirektør for bydel Grünerløkka, Ellen Oldereid.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), Byråd for næring og eierskap Marthe Scharning Lund (Ap), leder for Grünerløkkas bydelsutvalg Marius Sjømæling (Ap) og avdelingsdirektør for tidlig innsats barn i bydel Grünerløkka, Tone Thorsen, er alle enige.

Fra venstre: BU-leder Grünerløkka Marius Sjømæling, Byråd for næring og eierskap Marthe Scharning Lund (Ap), bydelsdirektør Ellen Oldereid og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen. Foto: Hennika Lillo-Stenberg.

Stor og ny barnehage

Dagens midlertidige barnehage har 17 avdelinger, og lokalene er slitne. Egentlig er det godkjent for 19 avdelinger, men de lokalene er for dårlige til å brukes.

– Barnehagen har vært midlertidig siden 2010. Det syns vi er for lenge, og det er på tide å få gjort noe ordentlig med den, konstaterer Thorkildsen.

Barnehagen skal etter planen bli permanent og utvides til 29 avdelinger.

Det store bygget fra 1900-tallet, som originalt ble bygget som bryggeri, og som var sykehus fram til 2002, ble kjøpt opp av kommunen i 2009.

Hovedbygget er på rundt 12.000 kvadratmeter, og i tillegg kommer en stor hage. Nå ønsker byrådsavdelingene å få på plass bydelshus med helsestasjon, familiehuset og barnevernet i samme bygg.

– Dette er i hjertet av bydelen. Men området trenger en opprustning. Så tenkte vi, kanskje vi kan slå to fluer i en smekk og lage bydelshus og barnehage sammen, forklarer bydelsdirektør Oldereid.

– I tillegg ønsker vi å oppgradere uteområdene slik at de blir til glede for alle som bor her, legger hun til.



I den nye barnehagen for mange barn plass. Den skal nemlig romme hele 29 avdelinger, og blir dermed byens tredje største. Foto: Hennika Lillo-Stenberg



Usikker tidsramme

Thorkildsen har sendt et oppdragsbrev til Omsorgsbygg, som skal vurdere hvordan bygget kan bevares og bygges ut i et forprosjekt.

Hvor lang tid dette vil ta, er derimot byrådet usikre på.

– Det er vanskelig å si. Fram til vi står her med et helt nytt og ferdig bygg, kan det ta noen år, kanskje fire, svarer næringsbyråd Scharning Lund.

BU-leder Marius Sjømæling er glad for at det endelig skjer noe.

– Jeg var her første gang i 2011, og da var vi ganske desperate på at noe måtte skje med området. Nå er vi virkelig på et sted der vi kan begynne å se at det er mulig.

De grønne områdene er lite tilgjengelig for beboerne. Foto: Hennika Lillo-Stenberg

Hva med resten?

– Det er veldig mye fokus på barnehage. Det er jo fint, men det bor jo foreldre, eldre søsken, studenter, enslige og eldre her og. Derfor syns vi det må være et åpent hus utover barnehagens åpningstider, sier Camilla Lee Maana, nestleder i beboerforeningen «Carl Berner–Vårt nabolag».

– Det legges opp til innbyggerinvolvering når vi skal finne ut hva det skal fylles med, i tillegg til barnehage, barnevern, helsestasjon og bydelsadministrasjonen. Hva det blir er for tidlig å si, men vi håper vi lykkes med sambruk av lokaler i tråd med innbyggernes ønsker og behov, sier Tone Thorsen fra bydelen.

– Vi folkevalgte har mottatt tusenvis av gode forslag, sier Sjømæling.

– Alt fra økologisk bydelskafé, ungdomsklubb og utleie til organisasjoner. Så er spørsmålet, hva er mulig å få til? Foreløpig er vi opptatt av at vi ikke må lukke mulighetsrommet for hva som kan gjøres i framtida, fortsetter Sjømæling.

– Men at det skal være miljø- og fremtidsrettet, det er helt sikkert. Vi skal se på mulighetene for å gjøre det mer tilgjengelig for innbyggerne, og lytte til innspillene, forsikrer Inga Marte Thorkildsen.

Håper på ungdomshus

– Er det ikke dumt at beboerne blir invitert til å snakke om hva de ønsker seg, hvis det ikke blir noe av?

– Når vi som folkevalgte snakker om at vi ønsker oss disse tingene, så er det fordi vi mener det er et behov og vi synes det er viktig. Det er min oppgave å være med å påvirke den prosessen, både som beboer og lokalpolitiker, fastslår Sjømæling.

– Hvor realistisk er det å håpe på et ungdomshus?

– Ungdomshus og seniorsenter, som vi vet skaper gode hverdagsliv for unge og gamle, er det opp til kommunen å prioritere. Jeg tenker at kommunen gjør noe dumt, og gjør en stor feil, hvis de ikke lytter alle de ulike ønskene som er her.