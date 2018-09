Oslo

I statsbudsjettet for 2018 kom det en ekstrabevilgning på 30 millioner for å få bukt med gjengproblemet spesielt i bydelen Holmlia og Oslo sør. Denne ekstrabevilgningen vil regjeringen videreføre i budsjettet for 2019, skriver avisen.

I tillegg legges det 40 millioner kroner i en pott for gjengbekjempelse, fordelt på 16 millioner kroner til Oslo-politiet, 8 millioner til Kripos og Økokrim og 16 millioner kroner til konfliktrådet.

– Nå har Oslo-politiet fått masse penger. Og i tillegg ligger det en generell styrking av politiet i statsbudsjettet. Her har egentlig Oslo-politiet fått det de har bedt om, pluss litt til, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Les også: – Så forbanna at jeg kjenner det i magen

Politiet frykter at 151 unge, kriminelle gjengangere i Oslo-området skal bli neste generasjons gjengmedlemmer. Wara mener at Oslo-politiet nå får nok til å prioritere gjengene og unngå kutt i andre bydeler.

– Vi kan ikke bare ta dem som VG har skrevet så mye om, men vi må også forhindre de potensielle 151 gjengangere fra å bli neste generasjons gjengmedlemmer. Hvis ikke er vi like langt, sier Wara.

– Jeg fikk helt frysninger, dette er veldig bra, sier John Roger Lund, leder for Enhet Øst i Oslo politidistrikt. (NTB)

Les også: Tidligere barneraner: - Jo mer man kjeder seg, jo mer trøbbel havner man i