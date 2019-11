28. mars kl. 13 går startskuddet for en to dagers folkefest når Deichmans nye hovedbibliotek åpner dørene. Ti år etter at byggeprosessen rundt det 19.600 kvadratmeter store bygget startet, er åpningsdatoen endelig satt.

– Det blir 28. mars, kunngjorde byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen (Ap) til tonene av en gjallende trompetfanfare da pressen torsdag fikk en snikkikk innenfor glassfasadene i Bjørvika.

– Dette vil bli en av de viktigste fellesrommene i Oslo i fremtida, sier hun.

To millioner besøkende

Biblioteksjef Knut Skansen venter to millioner besøkende årlig.

– Det er et veldig realistisk anslag, sier han til NTB og viser til et tett samarbeid med bibliotekene i blant annet Helsingfors og Aarhus. I Helsingfors kryper nå besøkstallene opp mot tre millioner.

Biblioteket skulle egentlig ha åpnet i 2016, men blant annet store vannlekkasjer underveis i byggingen forsinket prosessen og førte til en budsjettsprekk på nesten en halv milliard kroner. Det nye biblioteket har kostet 2,5 milliarder kroner.

Dette førte til at det rødgrønne byrådet revurderte hele prosjektet da de overtok makten i Oslo i 2015. Da holdt mange, blant dem Skansen, pusten.

– I dag, når vi kan kunngjøre åpningen, er en lykkens dag. Dette vil bli en enorm utvidelse av biblotekskapasiteten i Oslo, sier han.

De siste årene har en rekke bydelsbiblioteker blitt rustet opp, noe som har ført til en utlånsøkning på 39 prosent siden 2015.

Dagsavisen har fått ta en sniktitt på innsiden av det nye biblioteket. Foto: Mimsy Møller

Avansert utstyr

Det nye biblioteket skal huse 450.000 bøker, litt under halvparten av det som i dag befinner seg på det gamle hovedbiblioteket. Til gjengjeld skal alle bøkene stå framme.

I tillegg vil biblioteket inneholde en rekke saler, lånekino, 1.200 sitte- og arbeidsplasser, møterom, lesesal og en rekke mindre verksteder, med tilgang til det siste innen avansert digital teknologi, som 3D-skrivere og film-, foto- og lydutstyr.

– Alle skal få tilgang til og kunne bli kjent med digitale verktøy, lover Skansen, som håper biblioteket vil bli en plattform for en rekke ulike aktiviteter.

Biblioteket vil også holde åpent lenger på hverdager enn det gamle biblioteket, samt på søndager. Torsdag blir det klart at byrådet har gitt grønt lys for en tilleggbevilning på 8,5 millioner kroner for utvidede åpningstider.

Fire dagers fest

Selve åpningen skal feires to dager til ende.

– Jeg kan love en skattkiste av spennende innslag, sier Skansen.

I åpningshelgen holder biblioteket åpent til midnatt på lørdag, og fra klokka 10 til 22 på søndag. Søndagen blir den store familiedagen, mens kjente DJ-er lørdag skal få oslofolk til å danse det nye biblioteket inn i natten.

– Vi tror det kan komme titusener innom de to første dagene, sier Skansen.

