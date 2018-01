Oslo

Helseminister Bent Høie (H) åpnet i går formiddag et nybygg for psykisk helsevern i Oslo.

Nybygget for psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale Sykehus samler alle sykehusets døgnplasser for psykisk helsevern, som tidligere har blitt drevet på ulike steder i hovedstaden. Det er totalt 93 sengeplasser.

Menneske, ikke diagnose

Lovisenberg har arbeidet målrettet for å redusere bruk av tvang. Det nye bygget er utformet med tanke på dette, med nye arkitektoniske løsninger som bidrar til trygghet for pasienter og personale, samtidig som tvangsmidler reduseres. Beltesenger er ikke tatt med på flyttelasset, i det nye bygget ligger tvangsbeltene innelåst i et skap ved medisinrommet.

– Tvang må alltid være siste utvei, sa Bent Høie på den offisielle åpningen, der også kronprinsesse Mette-Marit deltok.

Helseministeren fremhevet hvor fokus bør ligge i møte med disse brukerne.

– Målet er at pasienten blir lyttet til og tatt på alvor. Pasienten må behandles som et menneske, ikke som en diagnose, sa Høie.

– Det er det viktigste av alt, fastlo han.

Omvisning

Etter den offisielle åpningen i fikk Høie, kronprinsesse Mette-Marit og Oslo-ordfører Marianne Borgen omvisning i anlegget.

Nybygget er forbundet med et annet nybygg med lokaler for pasientopplæring, undervisning og forskning, auditorium og kontorplasser.

Mette-Marit har engasjert seg i spørsmål rundt psykisk helse helt siden hun var fersk i rollen som kronprinsesse. Hun har blant snakket åpent om angst og flyskrekk, og fått mye ros for det.