Oslo

Av David Stenerud og Dag Høie

«Nå har gradestokken bikket 20 grader på Blindern i #Oslo Det betyr at dette er nordisk sommerdag nummer 105 på stasjonen i år, som slår rekorden fra 1947 på 104 nordiske sommerdager i løpet av året.»

Det meldte Meteorologisk institutt på Twitter klokken 13.52 onsdag.

Den nye rekorden i antall nordiske sommerdager i Oslo er nå altså 105. En nordisk sommerdag er en dag hvort makstemperaturen er minst 20 grader.



Slik så Oslo sentrum ut onsdag ettermiddag. 20 grader i slutten av september. Foto: Hilde Unosen

Meteorologikonsulent Jan Inge Hansen ved Meteorologisk institutt hadde ikke tro på at det skulle bli rekord da Dagsavisen snakket med ham i starten av september.

Tallet var da 101, og Hansen tippet vi kom til å ende på 103, én bak rekorden.

– Har vi slått den?

– Ja, det ble meldt nå.

– Ja, da tok jeg feil. Da er det rekord.

– Er det noe å feire?

– Det kommer sikkert an på hvem du spør. Vi kommer nok ikk til å ha noen ferng her i dag. Men det er jo veldig spesielt at vi har hatt så mange sommerdager.

– Er det klimaendringene?

– Det blir vel for enkelt å slå fast etter en slik sommer. Men endingene i klima kan føre til at muligheten for at vi får flere slike sommere blir større, sier meteorologikonsulent Jan Inge Hansen.

PS! Den varmeste septemberdagen i Oslo er ifølge Vær og Vind målt 6. september i 1880 og var på 27,3 grader.