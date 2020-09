Forrige uke kunne Dagsavisen fortelle at Østensjø tronet øverst på listen over antall smittetilfeller i hver enkelt bydel. Kun fire dager inn i september var det registrert 12 ulike smittetilfeller i bydelen.

Bydel Østensjø ligger fortsatt høyt, med sine 32 smittetilfeller, men nok en gang er det en ny bydel som skiller seg ut. Fra forrige uke har bydel Alna fått 34 nye smittetilfeller, som totalt utgjør 42 smittetilfeller. Det er mer enn halvparten smittetilfeller av hva den hadde i hele august. Bydel Frogner og bydel Gamle Oslo har også mange registrerte smittetilfeller så langt denne måneden. Spesielt for disse to, er at de for kun en uke siden hadde smittetallet nede på 3 og 4. Nå har bydel Frogner 32 ulike smittetilfeller, mens Gamle Oslo har 38.

I august ble det registrert totalt 464 smittetilfeller i Oslo kommune. Så langt i september er det registrert 316, så mye tyder på at september vil gi høyere tall.

Smittevernoverlege i Oslo kommune, Frode Hagen, informerer om at smittetilfellene i bydel Alna er knyttet til boliger og skoler. Smittesporing i kommunen viser at familie og venner er den vanligste smitteårsaken, mens skole følger på andreplassen. Bjørknes Høyskole har bidratt til en smitteøkning i bydel St. Hanshaugen.

44 nye smittetilfeller

– Siden uke 32 har vi ligget på rundt 100 nye smittetilfeller per uke. Forrige uke gikk det opp til 209 nye påviste tilfeller, og bare i går var det 44 nye, sier smittevernoverlege i Oslo kommune, Frode Hagen til Dagsavisen.

Han mener smittetallene ikke har hatt noen brå steg, men at vi likevel kan se en økning.

– Vi begynner å nærme oss høsten og de vanlige infeksjonssykdommene kommer også. Vi er forberedt på at det vil bli noe høyere smittetall framover, sier Hagen.

Smittevernoverlege i Oslo kommune, Frode Hagen. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix.

Ingen av Oslos bydeler bekymrer imidlertid Hagen mer enn andre.

– Det svinger litt hvilke bydeler som har flest smittetilfeller. Det er en økning i Oslo generelt, sier han.

Flest unge er smittet

Det er spesielt unge som har fått påvist viruset i Oslo den siste tiden, forklarer Hagen. I uke 37 var det flest i aldersgruppen 20-29 som var smittet, og ikke så mange fra 30 og oppover. Hagen ser på det som en fordel at viruset ikke har spredt seg til flere i risikogrupper.

– Men dette gjelder oss alle sammen og vi må følge reglene som er satt best mulig. Det er fremdeles smitte rundt oss, som kan øke enda mer.

Slik er smittebildet i Oslo akkurat nå: