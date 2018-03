Oslo

– Er det Meteorologisk institutt? Jeg sitter her på kontoret i Oslo sentrum og fryser – og venter på våren.

– Da må du kle på deg.

Den brutale beskjeden kommer fra statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl. Det er ingen tegn på vår i sikte. Det kan til og med bli mer snø.

Vind fra øst

Prognosene viser, forteller Løvdahl, at det blir litt mindre kaldt nå inn mot helgen. Det vil si fem–seks plussgrader på dagtid. Et ganske normalt marsvær, ifølge statsmeteorologen.

– Mars føles ikke mye normal ...

– Det er mange år siden det var snø så sent i Oslo, det er et faktum. Og temperaturen ligger 3,3 grader under normalen på Blindern, sier Løvdahl.

– Så det er riktig følt.

Det er heller ingen vårstemning å skimte i prognosene.

– Over helgen og gjennom påskeuken er vi tilbake til det regimet der vi får en sørligere bane på lavtrykkene, noe som fører til mer østavind.

– Det er ikke den sibirkulda som kommer igjen, vel?

– Det er den samme kjølige værtypen, konstaterer Løvdahl.

– Havner vi i kaldlufta kan vi fort få snø, også.

Trøsten er, ifølge statsmeteorologen, at siden vi er forbi vårjevndøgn og sola står høyere og høyere, kan det ikke bli like ille. Det blir kaldt på natta, men temperaturen vil stige utover dagen og sola smelter snøen.

– Det er stor forskjell på å få det strømningsmønsteret i april og i januar/februar.

– Jeg som hadde tenkt å skrive en gladsak til leserne mine ...

– Men det blir kjempefint på fjellet, da! Jeg kan ikke love så mye sol, men det er bra med snø, det er det jo overalt nå, og rolige vindforhold. Påsken blir fantastisk!

Påskepils

Løvdahl legger ut om flotte skiforhold, både i Oslomarka og på Sørlandet.

– Det er snø overalt! Du kan for eksempel ta Gjøvikbanen til Stryken og gå hjem igjen.

– Men for de av oss som blir i byen, da?

– Det er nok ganske vinterlig på Aker Brygge ...

– Ingen utepils?

– Folk får nok drukket det de vil. Men de som venter på 10–15 grader og vil kaste jakka, de må kjøpe seg en flybillett. Eller fryse, sånn som du gjør, avslutter Løvdal.