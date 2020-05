Ny måling: Full støtte til Raymond for knallstrenge koronatiltak

Arne Strand kommenterer målingen: Folk lystret Raymond

Oslo har vært episenteret for koronasmitte, og byrådsleder Raymond Johansen har gjennomført flere strenge tiltak for å begrense smitten. Flere av disse har vært strengere enn i resten av landet, blant annet har vi lagt et mange ukers langt skjenkeforbud bak oss.

I en ny meningsmåling gjennomført av Opinion på vegne av FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB gir Oslofolk sin fulle støtte til Johansen.

58 prosent svarer at de syntes Johansen har håndtert koronakrisa godt eller svært godt. Kun 9 prosent til sammen mener han har håndtert den dårlig eller svært dårlig.

Har folk i ryggen

Byrådsleder Raymond Johansen sier til Dagsavisen at hans eneste fokus om dagen er å takle koronakrisa for Oslo.

– Jeg opplever at vi har folk i ryggen og at vi får anerkjennelse for den jobben vi har gjort. Det er viktig. Vi har kommet godt ut av det så langt, og har veldig lave smittetall. Tiltakene vi har gjennomført har vært veldig tøffe, tøffere i Oslo enn andre steder. Å få støtte fra nesten 60 prosent av innbyggerne er betryggende. Det setter jeg stor pris på, sier Johansen.

Til tross for at Raymond får skryt fra Oslofolk for håndteringen merkes ikke det i oppslutning for Arbeiderpartiet. Ap får kun 0,4 prosent flere stemmer enn de gjorde ved valget sist.

– Det er en positiv nyhet for Raymond Johansen at folk støtter opp under måten han har håndtert krisen på. Det bekrefter at folk generelt støtter opp rundt de som styrer i en krisetid. Det samme skjer i alle land rundt oss. De fleste syntes Johansen har gjort en god jobb, som gjør det desto rarere at det ikke gir uttelling i form av flere stemmer til Arbeiderpartiet, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Også Johansen selv peker på at det ofte er det dominerende regjeringspartiet som vinner oppslutning i krisetider.

– Det spiller nok over på økt oppslutning også for Oslo Høyre. Jeg skulle selvsagt ønske at under denne krisa hadde det også slått over på Oslo Ap, men det er mulig det er Høyre og deres nasjonale håndtering av krisa folk ser mer enn byrådets håndtering, sier Johansen.

Skryt fra Høyre

Opposisjonlederen i Oslo rådhus, Høyres Øystein Sundelin, sier til Dagsavisen at han ville stemt med flertallet og gitt Johansen ros om hvordan han har håndtert koronakrisa.

– Her ville jeg ligget med flertallet. Jeg har vist støtte til Raymond og hans håndtering av smittevernberedskapen hele veien. Men nå kommer den virkelige testen. Nå skal kommunen ta sin del av den store dugnaden, og tiden vi går inn i vil bli veldig krevende, sier Sundelin.